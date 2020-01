Pojawiają się nowe informacje ws. katastrofy ukraińskiego boeinga w Iranie. "New York Times" opublikowało nagranie, z którego wynika, że maszyna została zestrzelona. Stany Zjednoczone w związku ze środowym atakiem rakietowym w Iranie zdecydowały nałożyć się sankcje na Teheran. Z kolei premier Iraku domaga się, by Stany Zjednoczone wycofały swoje wojska z jego kraju. W Polsce natomiast Ministerstwo Sprawiedliwości nie spotkało się z członkami Komisji Weneckiej, by porozmawiać o ustawach sądowych. Zamiast tego wiceszef resortu próbował... zaprosić ekspertów do muzeum. Taki był piątek w Polsce i na świecie. Zapraszamy do przeczytania naszego Podsumowania Dnia.

