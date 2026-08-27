Remis wystarczył. Lech Poznań z awansem do fazy ligowej Ligi Europy

RMF24

Lech Poznań po emocjonującym remisie 2:2 z FC Thun zapewnił sobie awans do fazy ligowej Ligi Europy. Choć mistrzowie Polski nie zagrali tak efektownie jak w pierwszym spotkaniu, to korzystny wynik z Poznania wystarczył, by kontynuować europejską przygodę.

Skromniejszy występ, ale pewny awans

Po efektownym zwycięstwie 7:0 w pierwszym meczu, Lech Poznań przystępował do rewanżu w Szwajcarii w roli zdecydowanego faworyta. Tym razem jednak podopieczni Nielsa Frederiksena nie zachwycili skutecznością, a gospodarze postawili trudniejsze warunki niż w Poznaniu. Trener FC Thun, Gian-Luca Privitelli, zdecydował się na niemal całkowicie odmieniony skład, co przyniosło więcej energii i zaangażowania ze strony Szwajcarów.

Lech rozpoczął spotkanie spokojnie, kontrolując grę i szukając okazji do zdobycia bramki. Już w 17. minucie Luis Palma znakomicie obsłużył Roberta Gumnego, który pewnym strzałem otworzył wynik meczu. Wydawało się, że poznaniacy mają wszystko pod kontrolą, jednak po błędzie w środku pola gospodarze szybko wyrównali po trafieniu Simona Lengena.

Goście mogli odzyskać prowadzenie, ale Allahyar Sayyadmanesh zmarnował doskonałą okazję. Chwilę później to FC Thun cieszyło się z drugiego gola – Furkan Dursun wykorzystał niefrasobliwość obrony Lecha i pokonał Mateusza Lisa.

Po przerwie mistrzowie Polski długo nie mogli znaleźć sposobu na dobrze dysponowanych rywali. Dopiero w 68. minucie Patrik Walemark popisał się indywidualną akcją i zdobył wyrównującą bramkę, która ostatecznie przypieczętowała awans Lecha. W końcówce oba zespoły próbowały jeszcze przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, ale wynik nie uległ już zmianie.

Remis 2:2 wystarczył, by Lech Poznań mógł świętować awans do fazy ligowej Ligi Europy. Poznaniacy już w piątek poznają swoich rywali w kolejnej fazie rozgrywek.

FC Thun vs. Lech Poznań

FC Thun: Tim Spycher - Lucien Dahler, Louis Passavant, Marco Burki, Tom Strannegard (46. Fabio Fehr) – Nico Maier (56. Adam Ilic), Fabio Saiz (46. Justin Roth), Nassim Zoukit, Dorian Derbaci – Simon Lengen (73. Nils Reichmuth), Furkan Dursun (61. Riccardo Braschi).

Lech Poznań: Mateusz Lis - Robert Gumny, Wojciech Mońka (80. Terry Yegbe), Mateusz Skrzypczak, Michał Gurgul – Allahyar Sayyadmanesh (67. Pablo Rodriguez), Antoni Kozubal (46. Radosław Murawski), Luis Palma, Gustav Berggren, Daniel Hakans (26. Parik Walemark) - Yannick Agnero (80. Filip Jagiełło).

Bramki: 0:1 Robert Gumny (17), 1:1 Simon Lengen (22), 2:1 Furkan Dursun (43), 2:2 Patrik Walemark (68).



Żółte kartki – FC Thun: Nico Maier, Louis Passavant; Lech Poznań: Gustav Berggren, Patrik Walemark, Mateusz Skrzypczak.