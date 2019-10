Unijna "27" Europejskiej poparła porozumienie ws. brexitu. Przywódcy UE27 wzywają KE, PE i Radę UE do podjęcia kroków, by umowa ws. brexitu mogła wejść w życie 1 listopada.

Boris Johnson po ogłoszeniu decyzji na szczycie / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

Unijna "27" dała zielone światło dla umowy ws. brexitu. Przywódcy wezwali Komisję Europejską, Parlament Europejski i Radę UE do podjęcia koniecznych kroków, by zapewnić, że porozumienie będzie mogło wejść w życie 1 listopada.



"Rada Europejska w formacie 27 zakończona. Konkluzje przyjęte" - napisał na Twitterze Preben Aamann, rzecznik prasowy szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska.

W sprawie osiągniętego porozumienia dotyczącego brexitu piłka jest teraz po brytyjskiej stronie boiska - powiedział Donald Tusk na konferencji prasowej podczas szczytu unijnego.

Tusk zaznaczył, że porozumienie jest bezpieczne dla obywateli UE. Podkreślił też, że jego osiągnięcie było możliwe, ponieważ nowa wersja została pozytywnie oceniona przez Irlandię. Jak ocenił, ważne jest to, że umowa pozwala uniknąć chaosu w procesie wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty.

Teraz czekamy na głosowania w Parlamencie Europejskim i w brytyjskim parlamencie - wskazał. Podkreślił jednak, że nie wie, jaki będzie wynik debaty ws. umowy w brytyjskim parlamencie.

Szef Rady Europejskiej zadeklarował też, że "jeśli Wielka Brytania zdecyduje pewnego dnia, żeby powrócić do UE, drzwi będą zawsze otwarte".

Umowa reguluje przede wszystkim trudną kwestię granicy irlandzkiej. Nie będzie twardej granicy między Irlandią a Irlandią Północną. Ta ostatnia będzie zarówno w obszarze celnym Zjednoczonego Królestwa, co zachowuje integralność terytorialną Wielkiej Brytanii, jak i nieformalnie w unii celnej, do której należą wszystkie kraje Unii. Wszelkie procedury celne będą odbywać się w punktach wejścia do Irlandii Północnej i odpowiadać za nie będą władze brytyjskie.

Boris Johnson w sobotę przedstawi wynegocjowaną umowę Izbie Gmin. Jeśli parlament ją zatwierdzi, droga jest prosta - w przyszłym tygodniu umowę przyjmie Parlament Europejski i z końcem października mamy miękki brexit.

Jeśli Izba ją odrzuci, a wiele na to wskazuje, może dojść do twardego brexitu, ale niewykluczone, że negocjacje zostaną też wznowione. Być może zwołany zostanie również nadzwyczajny szczyt Rady Europejskiej w tej sprawie.