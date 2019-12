Już jutro 12 grudnia rusza akcja RMF FM "Choinka pod choinkę". W tym roku zaczynamy z przytupem - będziemy chcieli wraz z Wami przejść do historii i pobić rekord świata w śpiewaniu utworu "Last Christmas" George'a Michaela. Czekamy na Was w Katowicach na placu Lecha i Marii Kaczyńskich (dawny plac Szewczyka).

"Last Christmas" George'a Michaela to z pewnością największy świąteczny przebój! I dlatego chcemy wraz z Wami zaśpiewać go na początek naszej corocznej akcji "Choinka pod choinkę". Zaśpiewać tak, by pobić rekord świata!

W śpiewaniu piosenki "Last Christmas" pomagać będzie nam muzyczna gwiazda - Cleo.

Zapraszamy Was do Katowic, o godzinie 10.30 na plac Marii i Lecha Kaczyńskich (dawny plac Szewczyka).

Oczywiście będziemy też tradycyjnie rozdawać choinki. Katowice to bowiem pierwszy przystanek na trasie naszego zielonego konwoju. W piątek zawitamy do Wrocławia, a w sobotę do Łodzi. Będziemy także w Poznaniu, Szczecinie, Gdyni, Olsztynie, Warszawie, Lublinie, Kielcach, a także w Rzeszowie i Krakowie.

Świąteczny rekord to kolejna tego typu inicjatywa RMF FM. Zaczęło się 24 sierpnia 2017 roku na krakowskim Rynku. Wtedy to 1804 osoby utrzymały w powietrzu piłkę do siatkówki przez co najmniej 10 sekund. Pobity przez nas rekord został wpisany do Guinness World Records!

14 czerwca 2018 roku postanowiliśmy zawalczyć o rekord w jednoczesnym podbijaniu piłki futbolowej. Ponad 1407 osób "kapkowało" piłkę przez minimum 10 sekund.

24 czerwca 2019 roku ustanowiliśmy nowy rekord Guinnessa w przytulaniu się do Białego Misia! Razem z Margaret, Eweliną Lisowską, Antkiem Smykiewiczem, Staszkiem Karpiel-Bułeckim i Białym Misiem byliśmy w Zakopanem.

A już 12 grudnia 2019 roku przejdźcie razem z nami do historii! Bez was się nie uda!