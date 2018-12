Setki ludzi ustawiły się w długiej kolejce na rzeszowskim Rynku, by Boże Narodzenie spędzić przy choinkach od RMF FM! Właśnie stolica Podkarpacia była przedostatnim przystankiem na trasie naszego choinkowego konwoju. W ręce rzeszowian trafił tysiąc zielonych, pachnących drzewek! A w ich rozdawaniu pomagała nam muzyczna gwiazda - Michał Szczygieł. Jutro, w finale naszej corocznej bożonarodzeniowej akcji, Choinki pod Choinkę od RMF FM rozdamy w Krakowie!

3! 2! 1!... Choinki od RMF FM trafiają w ręce rzeszowian! Jacek Skóra /RMF FM

Rekordziści - jak donosił reporter RMF FM Marek Wiosło - ustawili się w kolejce na rzeszowskim Rynku już o... piątej rano! Cztery godziny później kolejka ciągnęła się już przez cały Rynek, a na swoje zielone drzewko czekało w niej kilkuset mieszkańców Rzeszowa.

Jak zdradzili naszemu reporterowi, ich najskuteczniejszymi sposobami na rozgrzanie się są "gorąca herbatka i rozmowa": Żartujemy, jest wesoło!

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jaka powinna być idealna choinka i jakie są zalety oczekiwania w choinkowej kolejce? Z rzeszowianami rozmawia Marek Wiosło!

Marek Wiosło pytał również o to, jaka powinna być choinka idealna? Od uśmiechniętych rzeszowianek usłyszał, że... Powinna być przede wszystkim zielona, ozdobiona w różne bombki, świecące łańcuchy, lampeczki i własnoręcznie zrobione ozdoby. (...) Powinna mieć dużą, złotą gwiazdę, a pod nią powinno być dużo prezentów.

Pachnące świerki, atrakcje dla najmłodszych i wspólne kolędowanie!

Rzeszów to przedostatnie miasto na trasie choinkowego konwoju RMF FM, który przemierza Polskę od 12 grudnia. W piątek byliśmy w Lublinie, wcześniej m.in. we Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Szczecinie, Kielcach i Warszawie.

Oprócz pachnących świerków w każdym mieście mamy dla Was także m.in. wielopaki z gumami Mamba i żółto-niebieskie bombki. Są oczywiście atrakcje dla najmłodszych!

W stolicy Podkarpacia tradycyjnie zaprosiliśmy Was również do udziału w naszym Kolędowym Karaoke. Pięknych wykonań było mnóstwo, a najbardziej urzekł nas występ Barbary i Hanny Wszołek. Duet mamy i córki zaśpiewał kolędę "Dzisiaj w Betlejem":

"Choinki pod choinkę" w Rzeszowie: Ten występ nas urzekł Jacek Skóra, RMF FM

To wykonanie - jak wszystkie wyróżnione przez nas w miastach, do których zawitał nasz żółto-niebieski konwój - pojawi się w Wielkim Finale Kolędowego Karaoke: to Wy zdecydujecie w głosowaniu, jaka kolęda i w czyim wykonaniu rozpocznie na antenie RMF FM specjalny wigilijny Wieczór Kolęd!

Głosowanie wystartuje w przeddzień Wigilii, 23 grudnia, tuż po godzinie 15:00 i potrwa do 24 grudnia do 16:00.