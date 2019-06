Trzymiesięczny areszt dla 22-latka podejrzanego o zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin to jedna z głównych informacji dnia. Ważnym tematem we wtorek był też spór na linii rząd-prezydent Gdańska o Muzeum Westerplatte. Dzień przyniósł również ustalenia korespondentki RMF FM - wynika z nich, że była premier Beata Szydło nie jest kandydatką frakcji EKR, do której należy PiS, na wiceszefową Parlamentu Europejskiego. Zaskakującym wydarzeniem było zatrzymanie byłego szefa UEFA. Co jeszcze się działo? Oto przegląd głównych informacji wtorku.

