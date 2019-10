"W tej chwili w ogóle nie czytam, bo po kilkanaście godzin w kampanii... Postaram się dokończyć niedokończone lektury. Czytałem „Księgi Jakubowe”. Trochę to było tak, że z prezesem Jarosławem Kaczyńskim rozmawialiśmy na ten temat. (...) Nie będę w to wchodził, bo cokolwiek powiem, to będzie wykorzystane przeciwko mnie" - powiedział w Porannej rozmowie w RM FM wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński komentując literacką nagrodę Nobla dla Olgi Tokarczuk i swoją wypowiedź sprzed kilku dni w której stwierdził, że nie dokończył żadnej książki polskiej pisarki.

Robert Mazurek: Czy pan wie, co teraz czyta Jarosław Kaczyński?

Piotr Gliński: Naprawdę nie wiem. Program nasz przeczytał, no to pewnie ma trochę czasu na lekturę.

Bo jakby co, to my byśmy od razu obstawiali, że to następny Nobel. W końcu jak powiedział, że czyta Tokarczuk to bach. Posłuchali go.

To już wcześniej trochę.

Ale 2018 roku nie przyznawali Nobla, z opóźnieniem nadrobili.

Tak, bo to jest za 2018.

Czy pan już się zabrał za te książki, których pan nie doczytał?

Niestety, w tej chwili w ogóle nie czytam, po kilkanaście godzin w kampanii.

Proszę solenną obietnicę złożyć.

Ja już złożyłem.

Na Twitterze. Teraz pańskim głosem własnym proszę.

Postaram się dokończyć zawieszone lektury.

A co pan czytał?

"Księgi Jakubowe".

Strasznie grube to jest.

Trochę to jest tak, że żeśmy rozmawiali kiedyś z prezesem na ten temat, nie dlatego... Dobrze, nie będę w to wchodził, bo cokolwiek powiem, będzie wykorzystane przeciwko mnie.

Nie, bo to jest strasznie grube, chociaż temat jest frapujący. Jako człowiek zakochany we Franku...

Pewnie czyta, żeby zrobić test, kto, ile czytał i do którego miejsca. Teraz wszyscy czytają.

Tak, teraz wszyscy są zachwyceni polską literaturą.

To dobrze, może to czytelnictwo ruszy. Bo myśmy to zatrzymali na pewnym poziomie, myśmy mówię o programie rozwoju czytelnictwa, który był wprowadzany przez poprzedników i my to kontynuujemy.

