Osiem rodzin straciło dach nad głową po pożarze budynku w Karolewie koło Kętrzyna (woj. warmińsko-mazurskie). Jedna osoba trafiła do szpitala.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / PSP KĘTRZYN /

Ogień pojawił się w niedzielę wieczorem. Akcja gaśnicza trwała całą noc, uczestniczyło w niej 64 strażaków z trzech powiatów - węgorzewskiego, giżyckiego i kętrzyńskiego. Całkowitemu spaleniu uległ dach oraz poddasze. Spalona część kompleksu budynków nie nadaje się do zamieszkania. Obecnie osiem rodzin znalazło schronienie u swoich bliskich.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / PSP KĘTRZYN /





Po pożarze do szpitala trafił ok. 10-letni chłopiec, który przed ogniem schował się na balkonie. Podnośnikiem bezpiecznie ewakuowali go strażacy. Chłopiec ma na szczęście tylko niegroźnie podrażnione dymem gardło.

Władze gminy i powiatu przygotowują już lokale zastępcze. Na miejscu trwa szacowanie strat.