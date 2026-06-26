- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Afera w warszawskim Szpitalu Południowym stawia pytania o to, jak zorganizowany jest system zatrudnienia i wynagrodzeń dla lekarzy. Przyspieszyły prace nad zmianami. Rządzący chcą jawności zarobków medyków. Lekarze wysuwają własne postulaty.
Czy lekarze popierają jawność zarobków? Jak oddzielić pracę w publicznej ochronie zdrowia od działalności prywatnej przez lekarzy? Czy dojdzie do spotkania premiera z samorządem lekarskim?
Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube