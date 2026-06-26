RMF24

Jak oddzielić pracę w publicznej ochronie zdrowia od działalności prywatnej przez lekarzy? Czy dojdzie do spotkania premiera z samorządem lekarskim? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Łukasza Jankowskiego, prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej. Zapraszamy!

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Afera w warszawskim Szpitalu Południowym stawia pytania o to, jak zorganizowany jest system zatrudnienia i wynagrodzeń dla lekarzy. Przyspieszyły prace nad zmianami. Rządzący chcą jawności zarobków medyków. Lekarze wysuwają własne postulaty.

Czy lekarze popierają jawność zarobków? Jak oddzielić pracę w publicznej ochronie zdrowia od działalności prywatnej przez lekarzy? Czy dojdzie do spotkania premiera z samorządem lekarskim?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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