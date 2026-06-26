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Nocna interwencja policji z tragicznym finałem. 35-latek nie żyje

Opracowanie: Publikacja: Piątek, 26 czerwca (13:29) Aktualizacja: Piątek, 26 czerwca (13:41)

Agresywny 35-latek zmarł w trakcie policyjnej interwencji przy ul. Wieniawskiego w Kołobrzegu. Sprawę będzie badać policja i prokuratura.

Nocna interwencja policji z tragicznym finałem. 35-latek nie żyje
Męskie dłonie w kajdankach (zdj. ilustracyjne), fot. Darek Delmanowicz /PAP
  • W Kołobrzegu policja interweniowała wobec agresywnego 35-latka, który był pod wpływem środków psychotropowych i alkoholu, rozrzucał przedmioty i stawiał opór podczas zatrzymania.
  • Po przybyciu ratowników medycznych mężczyzna stracił przytomność; mimo podjętej resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez policjantów i ratowników, zmarł po około godzinie.

25 czerwca około północy kołobrzescy policjanci dostali dwa zgłoszenia o pobudzonym i agresywnym 35-latku. Wynikało z nich, że mężczyzna miał zażyć środki psychotropowe i dodatkowo pić alkohol. 

Gdy patrol dotarł na ul. Wieniawskiego, jeden ze zgłaszających wskazał funkcjonariuszom mieszkanie, w którym znajdował się 35-latek. 

„W mieszkaniu funkcjonariusze zastali agresywnego, pobudzonego mężczyznę, który rozrzucał przedmioty użytku domowego, nie stosował się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy” – relacjonuje Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu. 

35-latek stawiał opór przy próbie zatrzymania, kopał i wyzywał mundurowych. Policjanci założyli mu kajdanki. 

Po chwili od momentu przybycia ratowników medycznych mężczyzna stracił przytomność.  Natychmiast policjanci ściągnęli mężczyźnie kajdanki oraz rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, którą wykonywali na przemian ratownicy medyczni oraz funkcjonariusze Policji. Mimo trwających przez około godzinę czynności ratowniczych mężczyzna zmarł – informuje KPP w Kołobrzegu. 

Sprawę tragicznie zakończonej interwencji będzie badać prokuratura i policja. Jak podkreślono w komunikacie, policjant, który udzielał pomocy 35-latkowi, przeszedł specjalistyczne przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Źródło: RMF24
Tagi: Kołobrzeg interwencja policji

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