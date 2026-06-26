RMF24

Władze okupacyjne na Krymie ogłosiły wprowadzenie stanu wyjątkowego na całym półwyspie oraz w Sewastopolu. Decyzja zapadła po serii ataków na rosyjskie okręty wojskowe i infrastrukturę krytyczną w regionie.

W piątek gubernator z nadania Moskwy, Siergiej Aksjonow, ogłosił wprowadzenie stanu wyjątkowego na całym Półwyspie Krymskim oraz w Sewastopolu. Jak podkreślił, decyzja ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania wszystkich kluczowych obszarów, od których zależy bezpieczeństwo i potrzeby mieszkańców regionu.

Reakcja na ataki

Wprowadzenie stanu wyjątkowego to odpowiedź na ostatnie wydarzenia w regionie. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o uderzeniu w dwa rosyjskie okręty wojskowe oraz środki obrony przeciwlotniczej w Kerczu, na wschodzie Krymu. W ciągu ostatnich dwóch tygodni atakowane były również mosty łączące Krym z okupowanymi przez Rosję obwodami południowej Ukrainy, a także infrastruktura paliwowa i energetyczna, w tym w pobliżu mostu w Cieśninie Kerczeńskiej.

Krym pod okupacją od 2014 roku

Półwysep Krymski pozostaje pod rosyjską okupacją od 2014 roku. Od tego czasu region jest miejscem napięć i licznych incydentów zbrojnych, a sytuacja bezpieczeństwa na półwyspie regularnie się pogarsza.