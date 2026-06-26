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W Szczawnicy, popularnej miejscowości turystycznej w Małopolsce, wykryto bakterie z grupy coli w wodociągu miejskim. Jak poinformował Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nowym Targu, woda z kranów nadaje się obecnie wyłącznie do celów sanitarnych, takich jak spłukiwanie toalet. Zarówno mieszkańcy, jak i turyści muszą korzystać z wody pitnej dostarczanej przez beczkowozy. Gdzie je znaleźć?

Woda w Szczawnicy nadaje się tylko do spłukiwania toalet

Woda w Szczawnicy nadaje się tylko do spłukiwania toalet / Shutterstock

Woda w kranach w małopolskiej Szczawnicy została skażona i nadaje się tylko do spłukiwania toalet.

Pięć punktów poboru wody pitnej

W związku z zaistniałą sytuacją uruchomiono pięć zastępczych punktów poboru wody pitnej.

Mieszkańcy mogą zaopatrzyć się w wodę przy siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ulicy Zawodzie, przy remizie OSP, przy sklepie GS na ulicy Szlachtowskiej, na osiedlu Dwudziestolecia przy wjeździe na osiedle Połoniny oraz na parkingu w Pieninach.

Ograniczenia nie obejmują wodociągu w Jaworkach.

Wodociąg poddany chlorowaniu

Władze miasta podjęły natychmiastowe działania mające na celu przywrócenie bezpieczeństwa sanitarnego.

Wodociąg jest obecnie chlorowany, jednak nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwa proces uzdatniania wody.

Apel do mieszkańców i turystów

Służby sanitarne apelują do wszystkich mieszkańców i turystów o bezwzględne stosowanie się do zaleceń i korzystanie z wody z beczkowozów wyłącznie do celów spożywczych, przygotowywania posiłków oraz higieny osobistej.

Woda z kranu powinna być używana jedynie do spłukiwania toalet.

Na razie nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normy. Służby sanitarne na bieżąco monitorują stan wody i zapewniają, że mieszkańcy będą informowani o wszelkich zmianach.