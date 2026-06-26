Woda w kranach w małopolskiej Szczawnicy została skażona i nadaje się tylko do spłukiwania toalet.
Pięć punktów poboru wody pitnej
W związku z zaistniałą sytuacją uruchomiono pięć zastępczych punktów poboru wody pitnej.
Mieszkańcy mogą zaopatrzyć się w wodę przy siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ulicy Zawodzie, przy remizie OSP, przy sklepie GS na ulicy Szlachtowskiej, na osiedlu Dwudziestolecia przy wjeździe na osiedle Połoniny oraz na parkingu w Pieninach.
Ograniczenia nie obejmują wodociągu w Jaworkach.
Wodociąg poddany chlorowaniu
Władze miasta podjęły natychmiastowe działania mające na celu przywrócenie bezpieczeństwa sanitarnego.
Wodociąg jest obecnie chlorowany, jednak nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwa proces uzdatniania wody.
Apel do mieszkańców i turystów
Służby sanitarne apelują do wszystkich mieszkańców i turystów o bezwzględne stosowanie się do zaleceń i korzystanie z wody z beczkowozów wyłącznie do celów spożywczych, przygotowywania posiłków oraz higieny osobistej.
Woda z kranu powinna być używana jedynie do spłukiwania toalet.
Na razie nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normy. Służby sanitarne na bieżąco monitorują stan wody i zapewniają, że mieszkańcy będą informowani o wszelkich zmianach.