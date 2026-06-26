Znamy datę spotkania premiera z szefami NFZ

RMF24

Na najbliższy wtorek (30 czerwca) zaplanowane jest spotkanie premiera Donalda Tuska z prezesami Narodowego Funduszu Zdrowia - dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Tematem mają być nieprawidłowości dotyczące Warszawskiego Szpitala Południowego i lekarza Dawida Kacprzyka.

Wiele decyzji na kierowanym przez tego medyka oddziale miało być podejmowanych poza procedurami - zarówno prawnymi, jak i medycznymi.

Te sprawy wyjaśniają równolegle prokuratura, Rzecznik Praw Pacjenta, stołeczny ratusz i właśnie Narodowy Fundusz Zdrowia.

Celem wtorkowego spotkania będzie znalezienie propozycji, jak rozwiązać albo zmniejszyć skalę problemów w systemie ochrony zdrowia, których skutkiem są nieprawidłowości i wątpliwości, które obecnie dotyczą Warszawskiego Szpitala Południowego.

Wśród rozważanych propozycji są: wprowadzenie górnego limitu zarobków lekarzy, górnego pułapu czasu pracy medyków, którzy przyjmują pacjentów w kilku placówkach, a także limit budżetu szpitala, który może być przeznaczany na wynagrodzenia.

W ustaleniu strategii pomocna ma być procedowana w tym tygodniu w Senacie nowa ustawa, która ma pozwolić Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji sprawdzać zarobki lekarzy, także tych pracujących na kontraktach, na podstawie ich numeru PESEL albo prawa wykonywania zawodu.

Wczoraj ustawę przyjął Senat. Jeśli teraz podpisze ją prezydent, pierwszy raport na temat zarobków mógłby być gotowy w październiku tego roku i obejmowałby dane za wrzesień.