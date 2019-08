Nie ma kontaktu z trzema osobami po burzy, która przeszła wczoraj w Tatrach - podała zakopiańska policja. Burza spowodowała śmierć czterech osób i obrażenia u ponad 150.

Śmigłowiec LPR / PAP/Grzegorz Momot /

Ofiary burzy w Tatrach pochodziły z różnych regionów Polski. To 2 kobiety i dwoje 10-letnich dzieci Ponad 150 osób poszkodowanych we wczorajszej burzy, która przeszła po polskiej stronie Tatr. Cztery osoby nie żyją - to dwie kobiety w wieku 46 i 24 lat oraz dwójka dzieci - 10-letnia dziewczynka i 10-letni chłopiec. W szpitalach wciąż przebywa 34 najbardziej poszkodowanych turystów. czytaj więcej

Policja potwierdziła informacje o trzech osobach, z którymi po wczorajszej burzy nie ma kontaktu. Wcześniej na konferencji prasowej naczelnik TOPR powiedział, że nie są prowadzone konkretne poszukiwania, a ratownicy rzeczywiście mają informację o od 9 do 16 osobach, które mogły nie wrócić z gór. Jednak wciąż nie są to potwierdzone doniesienia - podkreślił Jan Krzysztof.



Cały czas trwa identyfikacja, czy są jakieś osoby zaginione. Wiemy, że rodzinom brakuje kontaktu z niektórymi osobami, ale czy one poszły w góry czy nie - nie mamy informacji - mówił naczelnik TOPR.



Po godzinie 10:00 śmigłowiec TOPR-u poleciał w kierunku Giewontu i sprawdza, czy nie widać ciał leżących w rejonie północnej ściany tego szczytu.

We wczorajszej burzy po polskiej stronie Tatr poszkodowanych zostało ponad 150 osób. Cztery osoby nie żyją - to dwie kobiety w wieku 46 i 24 lat oraz dwójka dzieci - 10-letnia dziewczynka i 10-letni chłopiec.



Ofiary pochodziły z równych regionów Polski - to mieszkańcy województwa mazowieckiego, podlaskiego, Dolnego Śląska i Małopolski.

Przypomnijmy, że wczoraj w wyniku burzy zginęła też jedna osoba po stronie słowackiej Tatr. Ofiarą śmiertelną jest czeski turysta.

Jak poinformowała rzecznik wojewody małopolskiego Joanna Paździo, po udzieleniu pierwszej pomocy do szpitali przyjęto na dalsze leczenie i obserwację 56 osób. 34 osoby nadal przebywają w szpitalnych oddziałach. Najwięcej, bo aż 15 rannych, leczonych jest w Nowym Targu, 5 - w Zakopanem, a 4 w Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Krakowie. Niestety wiele osób znajduje się w ciężkim stanie - mają poważne złamania, urazy wewnętrzne i poparzenia.

Naczelnik TOPR podsumował, że po burzy udzielono pomocy 157 osobom. Cztery osoby nie żyją. Jak podkreślił Jan Krzysztof, po około czterech godzinach akcji ratunkowej wszystkie osoby potrzebujące pomocy były już na dole.



To jest sytuacja, którą można porównać do zamachu terrorystycznego - stwierdził. Szereg osób, dzieci, porażonych, poparzonych, z połamanymi nogami, z ranami na całym ciele - tłumaczył Jan Krzysztof, podkreślając, że sprawne przeprowadzenie akcji ratunkowej nie byłoby możliwe bez współpracy innych służb.

TOPR podsumowuje akcję ratunkową po burzy na Giewoncie Agencja TVN/x-news /