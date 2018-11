Tematem dzisiejszej Popołudniowej rozmowy w RMF FM jest trwające dziś od rana szaleństwo Black Friday. Z naszymi gośćmi rozmawiamy o mechanizmach, które rządzą nami w dni największych wyprzedaży. Na co zwrócić uwagę w czasie intensywnych zakupów w sklepach? Czy jesteśmy w stanie powstrzymać się przed załadowaniem toreb produktami – przyznajmy – nie zawsze nam potrzebnych? A może takie podejście nam się po prostu opłaca? Zapraszamy do słuchania rozmowy Marcina Zaborskiego z jego gośćmi: Maciejem Chmielowskim z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dr. Pawłem Boguszewskim z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN.

Marcin Zaborski, RMF FM: Czarny Piątek w sklepach. Sprawdzamy więc, jak nie stracić czujności i wszystkich pieniędzy. W studiu Maciej Chmielowski z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i doktor Paweł Boguszewski - neurobiolog z z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN. Panie doktorze, co się z nami dzisiaj dzieje? Dlaczego tak wielu z nas odkrywa w sobie nagle instynkt łowcy i rusza na polowanie? Tłumy buszują między polkami w sklepach...

Paweł Boguszewski, neurobiolog: Dokładnie, dlatego odkrywamy łowcę. Ten naturalny instynkt, który jest wdrukowany w nasze geny.

Ale na co dzień uśpiony?

PB: Nie zawsze uśpiony, ponieważ go często wykorzystujemy jako pewnego rodzaju motywację. Większość rzeczy, które czynimy w naszym życiu, robimy dla czegoś. Mamy jakąś przyczynę. To jest zwykle, żeby coś zdobyć. Czyli to są tzw. bodźce przyjemne, apetytywne, musimy kupić jedzenie, zdobyć pieniądze. Jak również uciekamy od rzeczy nieprzyjemnych. Od braku, od straty...

Ale dziś kupujemy, choć być może nie musimy.

PB: Tak, ponieważ nasz mózg jest tworem, który ma nam nie zapewnić dobra, tylko ma nam zapewnić przeżycie. Do przeżycia potrzebujemy zasobu. W związku z tym naturalnie chcemy dążyć do posiadania czegoś więcej, a jeżeli jeszcze jest to umiejętnie podsycone, to wtedy rzeczywiście zaczynamy odczuwać wręcz fizyczną potrzebę kupienia czegoś bądź niestracenia okazji.

No właśnie, podsycone. Zagrożenia czekają dziś z różnych stron, ale na szczęście jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, niczym szeryf na Dzikim Zachodzie, niczym Lucky Luke albo Anioł Stróż. Panie Macieju...



(Wkrótce całość rozmowy)