Duża awaria oczyszczalni ścieków w Warszawie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mogło dojść do pęknięcia głównej rury, która doprowadza nieczystości z lewej strony Wisły do oczyszczalni ścieków Czajka po prawej stronie. Przez awarię ścieki wpadają teraz bezpośrednio do rzeki. W związku z sytuacją ratusz zwołał sztab kryzysowy.

Oczyszczalnia ścieków Czajka / Leszek Wdowinski / PAP

Awaria jest poważna. W tej chwili badamy to i bada to MPWiK - mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Przyznał, że na razie jest za wcześnie, by określić jak rozległa jest awaria i jakie są jej skutki. To jest dla nas najwyższy priorytet - zaznaczył.

W związku z tym zarząd MPWiK podjął rano decyzję o tym, żeby dokonać kontrolowanego spustu nieczystości do Wisły - przekazał Trzaskowski.



Kolektor uległ awarii, on odprowadza ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków Czajka. Te ścieki w sposób kontrolowany są wypuszczane do Wisły. No i w momencie kiedy ta awaria zostanie usunięta, to ten kolektor będzie funkcjonował - mówił. Dodał, że spust to trzy metry sześcienne na sekundę.

Niestety wróciliśmy do tej sytuacji sprzed roku 2012, kiedy ta część ścieków była bezpośrednio odprowadzana do Wisły - powiedział.



Prezydent zapewnił jednocześnie, że woda w Warszawie jest pitna i bezpieczna. To miejsce, w którym mamy do czynienia z tym upustem ścieków, jest poniżej ujęć wody - wyjaśnił.



Z naszych obliczeń wynika, że Wisła, która będzie odprowadzać te ścieki dotrze do Płocka za około 50 godzin, bo to jest pierwsza miejscowość, w której mamy tego typu ujęcia wody - powiedział Trzaskowski.

W czwartek ma być kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego.