Obydwa kolektory dostarczające ścieki do oczyszczalni "Czajka" są niesprawne i praktycznie całe ścieki wypływają do Wisły - poinformował w środę minister środowiska Henryk Kowalczyk. Według niego stwarza to ogromne zagrożenie pod względem ekologicznym. Według ministerstwa, do awarii doszło we wtorek rano, a władze Warszawy poinformowały resort dopiero po ponad dobie.

