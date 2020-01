W środę rano na tokijskim lotnisku Haneda wylądował samolot z 206 pasażerami z chińskiego miasta Wuhan, gdzie pod koniec grudnia odnotowano pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem. Japonia to kolejny kraj po USA, który zdecydował się na ewakuację swych obywateli. Samoloty do Chin w celu przeprowadzenia ewakuacji wyślą też Francja, Korea Południowa i Mongolia.

Nowy koronawirus z Chin – co o nim wiemy:



- Według najnowszych danych nowy koronawirus doprowadził do śmierci 132 osób, zarażonych jest blisko 6000 ludzi



- Chiny odcięły od świata około 60 milionów ludzi, którym zabroniono opuszczać granice miast



- Poza Chinami odnotowano 70 przypadków zarażenia koronawirusem w 17 miejscach na świecie







Amerykański samolot, który we wtorek zabrał obywateli USA z Wuhan, ma w środę wylądować w Anchorage na Alasce, by zatankować paliwo. Tam wszyscy pasażerowie - czyli 240 osób, w tym dyplomaci i ich rodziny - przejdą szczegółowe badania. Szpitale są przygotowane na przyjęcie pacjentów na oddziałach zakaźnych, jeśli konieczna będzie kwarantanna. Dopiero potem samolot poleci do Ontario w Kalifornii. Jak pisze CNN, samolot nie wyląduje na lotnisku cywilnym, ale w bazie wojskowej. W hangarze przygotowano łóżka polowe. Niewykluczone, że to właśnie w tym budynku podróżni zostaną objęci 14-dniową kwarantanną.

650 Japończyków chce opuścić Wuhan

Władze Japonii, które wysłały samolot po japońskich pracowników, z których większość mieszkała przy feralnym targu ryb i owoców morza, gdzie wybuchła epidemia, zapowiedziały wysłanie w najbliższych godzinach kolejnych samolotów czarterowych po swych obywateli.

Rzecznik japońskiego rządu podał, że wolę powrotu do Japonii wyraziło 650 obywateli japońskich przebywających w Wuhan oraz w innych miejscowościach prowincji Hebei.

Cztery osoby w pierwszym samolocie z Wuhan - 50-letnia kobieta i 3 mężczyzn w wieku od 30 do 50 lat - zdradzały symptomy zakażenia: kasłały, miały gorączkę i bóle stawów. Prosto z lotniska przewieziono je do szpitala. Władze medyczne w Tokio nie potwierdziły, czy rzeczywiście osoby te zakaziły się koronawirusem.

Podały jednocześnie, że z początkiem stycznia doszło do zakażenia koronawirusem w Japonii. 60-letni kierowca autobusu, który w dniach od 8 do 16 stycznia woził chińskich turystów z Tokio do Osaki, nigdy nie był w Chinach, a zakaził się wirusem od któregoś ze 104 pasażerów. Ogółem w Japonii odnotowano dotąd 7 przypadków zakażenia, ale tylko w tym jednym wypadku zakażenie było transmitowane od człowieka do człowieka.

Japoński samolot przywiózł do odciętego od świata Wuhan 20 tys. masek oraz odzież ochronną i lekarstwa.

Wyspa-izolatka dla Australijczyków

Swych obywateli zamierza też ewakuować z Chin Australia. Premier Scott Morrison ujawnił w środę, że władze chcą, by Australijczycy powracający do kraju z Wuhan byli izolowani na Wyspie Bożego Narodzenia na Oceanie Indyjskim 370 km od indonezyjskiej wyspy Jawa, gdzie przejdą obowiązkową kwarantannę.

Morrison odbył w środę telekonferencję z władzami chińskimi, które wyraziły zgodę na bezzwłoczne przewiezienie do Australii osób najsłabszych i odizolowanych od środowiska expatów w Wuhan.

Krytyka brytyjskich władz

Na ewakuację oczekują z niecierpliwością poddani Królowej Elżbiety II. We wtorek stacja BBC podała, że część znajdujących się w Hubei Brytyjczyków skarży się na zbyt wolne - ich zdaniem - działania brytyjskich władz na rzecz ich ewakuacji. Wskazywali, że niektóre inne kraje już wysyłają samoloty po swoich obywateli.

60 tysięcy Chińczyków objętych kwarantanną

Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu ubiegłego roku w mieście Wuhan, które jest stolicą prowincji Hubei w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych od tamtej pory w kraju potwierdzono 5974 zakażenia i 132 zgony spowodowane wirusem. Chińskie władze praktycznie odcięły od świata liczący 11 mln mieszkańców Wuhan i wprowadziły ograniczenia przemieszczania się w szeregu okolicznych miast.

Stan 1239 zakażonych wirusem jest ciężki. Jak podała Narodowa Komisja Zdrowia Chin przypuszczenie, że doszło do zakażenia koronowirusem dotyczy ponad 9,2 tys. ludzi, ale diagnoza nie została jeszcze potwierdzona. Kwarantannę przechodzi w Chinach ok. 60 tys. ludzi - pisze w środę TASS.

W wtorek przebywał w Pekinie dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia, Adhanon Ghebreyesus. Spotkał się on z przywódcą ChRL Xi Jipingiem, z którym omówił sposób dalszego reagowania na rozwój epidemii.

Na obecnym etapie WHO nie zdecydowało się jeszcze na ogłoszenie pandemii, choć liczba zakażonych i przypadków śmiertelnych wciąż rośnie - wskazują media.