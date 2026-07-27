Wskocz na wyższy poziom edukacji – zdobądź kompetencje przyszłości!

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Rynek pracy to dziś istne morze możliwości, choć rzadko ze spokojnymi prądami. Postępująca cyfryzacja i coraz większe znaczenie sztucznej inteligencji zmieniają jego krajobraz, sprawiając, że pracodawcy doceniają dziś pracownika zdolnego do szybkiej adaptacji, analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów. Sprawdź, jak zdobyć kompetencje przyszłości, by wpisać się w te potrzeby.

Nowe kompetencje w zmieniającym się świecie

Edukacja naszych rodziców i dziadków coraz mniej przypomina czasy, w których raz zdobyta wiedza wystarczała na wiele lat zawodowej aktywności. Studia nie były tak popularne, przebranżowienie było rzadkością, a wiele osób pozostawało przy swoim zawodzie przez całe życie. W 2026 roku zmiana nie jest zjawiskiem, które zadziwia, a koniec szkoły nie oznacza dziś końca edukacji – staje się punktem, w którym rozwój i inwestycja we własne zdolności są znacznie bardziej przemyślane, dzięki czemu służą konkretnym celom.

Dużo mówi się dziś o kompetencjach przyszłości, które można określić mianem zestawu umiejętności, ułatwiającego adaptację w pracy w świetle dynamicznych zmian technologicznych, społecznych i gospodarczych.

Dogłębnie analizuje je raport z badania „Standardy kształcenia kompetencji przyszłości” przeprowadzonego przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości w 2022 roku na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który zalicza do nich m.in. kompetencje takie jak:

wnioskowanie,

nieszablonowe myślenie i kreatywna adaptacja rozwiązań,

analiza danych związana z użyciem technologii,

myślenie projektowe,

inteligencja społeczna,

biegłość w obsłudze nowych mediów.

Jak jednak zdobyć umiejętności przyszłości? Z pomocą przychodzą dziś szkolenia i kursy, ale to jednak studia wciąż pozostają głównym źródłem zdobywania wiedzy. W roku akademickim 2025/2026 kształcenie na I stopniu rozpoczęło aż 335 368 studentów, a na II stopniu – 115 347. Również studia podyplomowe są w Polsce bardzo popularne – liczba uczestników studiów podyplomowych w roku akademickim 2024/25 wyniosła 181,2 tys. osób.

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Nauka Level Up w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego – dla kogo?

Rozwój nie ma ram wiekowych. Zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności nie jest domeną żadnej wąskiej grupy, a wręcz przeciwnie, może odbywać się niemal w każdym momencie życia. Z takiego założenia wychodzi Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, uczelnia z 25-letnim doświadczeniem, która działając w zgodzie z koncepcją „uczenia się przez całe życie”, zachęca dziś do podjęcia wyzwania edukacyjnego poprzez inicjatywę Nauka LevelUp .

Według danych Eurostatu edukacja dorosłych staje się jednym z ważnych kierunków rozwoju Unii Europejskiej. Do 2030 roku przynajmniej 60% dorosłych Europejczyków ma każdego roku brać udział w kształceniu, co pokazuje, że lifelong learning przestaje być dodatkiem do kariery, a staje się jej naturalną częścią.

Dlatego właśnie kampania Nauka LevelUp jest dla:

osób, które chcą zmienić ścieżkę zawodową;

nauczycieli i specjalistów planujących zdobycie nowych kompetencji;

dla maturzystów szukających pierwszego kierunku;

dla absolwentów I stopnia, którzy chcą kontynuować naukę;

dla osób pracujących, które potrzebują elastycznej organizacji studiowania;

dla rodziców, którzy chcą pogodzić rozwój z wychowywaniem dzieci;

Niezależnie na jakim etapie w życiu jesteś w tym momencie – Nauka LevelUp jest dla Ciebie!

Studia z rabatem – najlepszy czas na rozwój jest teraz

W ramach kampanii Nauka LevelUp WSKZ oferuje studia z atrakcyjnymi rabatami do nawet -50% – od studiów licencjackich i inżynierskich, przez jednolite magisterskie i II stopnia, aż po podyplomowe.

Zapis na wybrane studia w trakcie trwania kampanii to pierwszy krok do świadomego rozwoju, poszerzenia własnych horyzontów, ale także zaopiekowania się Twoją zawodową przyszłością. Nauka LevelUp to także oszczędność – dzięki promocyjnym warunkom łatwiej zaplanować kolejny etap edukacji bez nadmiernego obciążania domowego budżetu. W efekcie inwestujesz w siebie mądrzej – wybierając studia, które mogą otworzyć przed Tobą nowe możliwości, a jednocześnie korzystając z atrakcyjnych warunków finansowych.

Szczegóły promocji są dostępne na stronie: https://studia-online.pl/promocja-40 .

Ucz się mądrzej. Rozwijaj się szybciej. Wskocz na wyższy poziom dzięki Nauce LevelUp!