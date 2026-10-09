Warzywa i owoce o połowę mniej odżywcze niż w latach 60. Eksperci alarmują

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Nowe badania naukowców nie pozostawiają złudzeń: warzywa i owoce, które trafiają dziś na nasze stoły, mają nawet o połowę mniej składników odżywczych niż ich odpowiedniki sprzed 60 lat. To efekt pogarszającej się jakości gleb oraz intensywnych metod uprawy, które przez dekady skupiały się na zwiększaniu plonów, a nie na wartości odżywczej żywności.

warzywa i owoce, które trafiają dziś na nasze stoły, mają nawet o połowę mniej składników odżywczych niż ich odpowiedniki sprzed 60 lat

warzywa i owoce, które trafiają dziś na nasze stoły, mają nawet o połowę mniej składników odżywczych niż ich odpowiedniki sprzed 60 lat / Shutterstock

Musisz zjeść dwa razy więcej, by dostarczyć tyle samo wartości

Według raportu, aby dostarczyć sobie tyle potasu, magnezu czy miedzi, dziś musielibyśmy zjeść dwa razy więcej warzyw i owoców niż nasi dziadkowie w latach 60. - wynika z badań przeprowadzonych przez naukowców z Deep Science Ventures.

Marchewki, jabłka, groszek czy pełnoziarnisty chleb – wszystkie te produkty straciły od 20 do nawet 50 procent kluczowych minerałów.

Chleb coraz uboższy w cynk i selen

Szczególnie niepokojące są dane dotyczące chleba i zbóż. Tylko jedna trzecia nowych odmian pszenicy spełnia zalecane normy zawartości cynku, którego brak m.in. odbija się na kondycji układu odpornościowego, skóry i włosów.

Jeszcze gorzej jest z selenem – aby pokryć jedną trzecią dziennego zapotrzebowania na ten pierwiastek, trzeba zjeść aż cztery kromki pełnoziarnistego chleba. To niepokojąca informacja, biorąc pod uwagę, jak ważny jest selen dla odporności i zdrowia serca.

Nowe wyzwania: leki na odchudzanie a niedobory

Eksperci ostrzegają, że problem może się pogłębiać wraz z rosnącą popularnością leków na odchudzanie, takich jak Ozempic czy Mounjaro. Ponieważ osoby stosujące te preparaty jedzą mniej, liczy się każda porcja – a jeśli jedzenie jest uboższe w witaminy i minerały, ryzyko niedoborów gwałtownie rośnie.

Szacuje się, że niedoborami kluczowych składników odżywczych może być zagrożonych nawet 5 milionów dorosłych Brytyjczyków.

Czy można temu zaradzić?

Naukowcy podkreślają, że przez lata skupialiśmy się na ilości, a nie jakości jedzenia.

Naukowcy apelują o pilne działania: poprawę jakości gleb, rozwój nowych odmian roślin i większą świadomość konsumentów. Bo choć na pierwszy rzut oka półki w sklepach uginają się od jedzenia, to jego wartość dla naszego zdrowia jest dziś znacznie niższa niż kiedyś.