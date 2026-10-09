Warzywa i owoce o połowę mniej odżywcze niż w latach 60. Eksperci alarmują

Musisz zjeść dwa razy więcej, by dostarczyć tyle samo wartości
Według raportu, aby dostarczyć sobie tyle potasu, magnezu czy miedzi, dziś musielibyśmy zjeść dwa razy więcej warzyw i owoców niż nasi dziadkowie w latach 60. - wynika z badań przeprowadzonych przez naukowców z Deep Science Ventures.
Marchewki, jabłka, groszek czy pełnoziarnisty chleb – wszystkie te produkty straciły od 20 do nawet 50 procent kluczowych minerałów.
Chleb coraz uboższy w cynk i selen
Szczególnie niepokojące są dane dotyczące chleba i zbóż. Tylko jedna trzecia nowych odmian pszenicy spełnia zalecane normy zawartości cynku, którego brak m.in. odbija się na kondycji układu odpornościowego, skóry i włosów.
Jeszcze gorzej jest z selenem – aby pokryć jedną trzecią dziennego zapotrzebowania na ten pierwiastek, trzeba zjeść aż cztery kromki pełnoziarnistego chleba. To niepokojąca informacja, biorąc pod uwagę, jak ważny jest selen dla odporności i zdrowia serca.
Nowe wyzwania: leki na odchudzanie a niedobory
Eksperci ostrzegają, że problem może się pogłębiać wraz z rosnącą popularnością leków na odchudzanie, takich jak Ozempic czy Mounjaro. Ponieważ osoby stosujące te preparaty jedzą mniej, liczy się każda porcja – a jeśli jedzenie jest uboższe w witaminy i minerały, ryzyko niedoborów gwałtownie rośnie.
Szacuje się, że niedoborami kluczowych składników odżywczych może być zagrożonych nawet 5 milionów dorosłych Brytyjczyków.
Czy można temu zaradzić?
Naukowcy podkreślają, że przez lata skupialiśmy się na ilości, a nie jakości jedzenia.
Naukowcy apelują o pilne działania: poprawę jakości gleb, rozwój nowych odmian roślin i większą świadomość konsumentów. Bo choć na pierwszy rzut oka półki w sklepach uginają się od jedzenia, to jego wartość dla naszego zdrowia jest dziś znacznie niższa niż kiedyś.