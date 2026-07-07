W kosmosie doszło do kolizji. Teleskop Webba zbadał jej skutki

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Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (JWST) odkrywa niezwykłą galaktykę ukształtowaną przez kosmiczne zderzenie. Najnowsze obrazy przygotowane z okazji czwartej rocznicy rozpoczęcia działalności naukowej JWST, ukazują galaktykę Centaurus A (NGC 5128) w zupełnie nowym świetle. Dzięki wyjątkowej czułości teleskopu w zakresie bliskiej i średniej podczerwieni, naukowcy mogą po raz pierwszy tak szczegółowo zajrzeć w głąb tej tajemniczej galaktyki, odkrywając jej złożoną strukturę i dynamiczne procesy zachodzące w jej wnętrzu.

Centaurus A znajduje się około 11 milionów lat świetlnych od Ziemi, co w skali kosmicznej czyni ją stosunkowo bliskim obiektem. Jednak w przeciwieństwie do większości sąsiednich galaktyk, Centaurus A wyróżnia się niezwykle wysoką aktywnością. To sprawia, że jest ona idealnym laboratorium do badania wzajemnych relacji między galaktykami a czarnymi dziurami oraz procesów ich wspólnej ewolucji.

W centrum Centaurus A znajduje się supermasywna czarna dziura, która aktywnie pochłania otaczającą materię. Proces ten prowadzi do powstawania potężnych dżetów oraz emisji ogromnych ilości energii, co znacząco wpływa na kształt i ewolucję całej galaktyki. Dodatkowo Centaurus A nosi wyraźne ślady dramatycznej przeszłości. Około dwóch miliardów lat temu doszło tam do zderzenia z inną galaktyką. Pozostałością po tym wydarzeniu są nietypowe struktury i trwające do dziś procesy formowania się nowych gwiazd.

Dotychczasowe obserwacje w świetle widzialnym, prowadzone m.in. przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a, nie pozwalały na wniknięcie w gęsto zapyloną centralną część Centaurus A. Z kolei teleskop Spitzer, działający w podczerwieni, ukazywał jedynie duże struktury, nie rozdzielając poszczególnych gwiazd. Teleskop Webba połączył te możliwości, oferując zarówno głębię, jak i niespotykaną dotąd szczegółowość obrazu.

Co pokazały zdjęcia?

Na najnowszych zdjęciach w średniej podczerwieni widać skomplikowane struktury pyłowe, które tworzą zaskakujące, niemal geometryczne kształty. Przez centrum galaktyki przebiega wyraźnie zniekształcony, przypominający równoległobok pas pyłu, a wokół niego rozciągają się delikatne smugi materii przypominające kosmiczne obłoki. Szczególnie intrygujący jest kształt przypominający literę "S", widoczny na obrazie z instrumentu MIRI (Mid-Infrared Instrument). Jego pochodzenie pozostaje zagadką i wymaga dalszych badań. Naukowcy zastanawiają się, czy powstał on w wyniku oddziaływania czarnej dziury, czy też jest efektem procesów gwiazdotwórczych wywołanych dawnym zderzeniem galaktyk.

Wiele z czerwonych punktów widocznych na zdjęciach to bogate w pył gwiazdy lub obszary, w których rodzą się nowe gwiazdy. Pył ten stanowi surowiec dla przyszłych pokoleń gwiazd i planet, odgrywając kluczową rolę w nieustannym cyklu życia galaktyki.

Dzięki wysokiej rozdzielczości teleskopu Webba astronomowie mogą obecnie analizować Centaurus A niemal gwiazda po gwieździe, nawet w jej długo ukrytym centrum. To, co na pierwszy rzut oka wydaje się ziarnistością obrazu, jest w rzeczywistości gęsto upakowanym polem pojedynczych gwiazd. Każda z nich niesie ze sobą informacje o przeszłości galaktyki, o tym, kiedy powstały najstarsze gwiazdy, kiedy aktywność gwiazdotwórcza uległa spowolnieniu, a także o gwałtownym wzroście liczby narodzin gwiazd podczas zderzenia galaktyk i formowaniu się nowych gwiazd z gazu wzburzonego tym wydarzeniem. Razem tworzą one szczegółową oś czasu ewolucji Centaurus A.

Możliwości teleskopu Webba nie ograniczają się jedynie do obrazowania. Analizując widma światła, naukowcy mogą badać ruch gazu w galaktyce. Wstępne wyniki wskazują na szybkie przepływy zjonizowanego gazu, prawdopodobnie napędzane aktywnością czarnej dziury oraz obecność cieplejszego wodoru molekularnego w zniekształconym, rotującym dysku w pobliżu centrum. Te obserwacje przybliżają odpowiedź na jedno z najważniejszych pytań współczesnej astronomii: w jaki sposób czarna dziura wpływa na całą galaktykę? Okazuje się, że odpowiedź jest złożona. Czarna dziura może zarówno inicjować procesy gwiazdotwórcze, sprężając gaz, jak i je hamować, wypychając materię na zewnątrz. Centaurus A stanowi wyjątkową, bliską okazję do obserwacji tej kosmicznej gry sił.

Co potrafi teleskop Jamesa Webba?

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) przypomina, że czwarty rok działalności naukowej teleskopu Jamesa Webba przyniósł kolejne przełomowe odkrycia w różnych zakątkach Wszechświata. Astronomowie znaleźli nowe dowody na istnienie planety krążącej wokół gwiazdy Alfa Centauri, najbliższego sąsiada Słońca. Teleskop zidentyfikował osiem spektakularnych soczewek grawitacyjnych. Analizy gromad gwiazd w pobliskich galaktykach wykazały, że masywniejsze gromady powstają szybciej. W Układzie Słonecznym udało się stworzyć szczegółową mapę górnych warstw atmosfery i zorzy polarnej Urana.

W odległym Wszechświecie teleskop odkrył czarną dziurę, która powstała jeszcze przed swoją galaktyką, rzucając nowe światło na pochodzenie supermasywnych czarnych dziur. Zidentyfikowano także najwcześniejszą znaną supernową, która wybuchła zaledwie 730 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Teleskop ponownie spojrzał także na pole Hubble Ultra Deep Field, odkrywając tysiące odległych galaktyk z najwcześniejszych epok kosmicznej historii.

Wśród unikalnych obrazów uzyskanych w ostatnim roku znalazły się m.in. delikatne mgławice wokół dysku protoplanetarnego, szczegółowe struktury na krawędzi Mgławicy Ślimak, młode gwiazdy na różnych etapach rozwoju. Teleskop uchwycił także jasny punkt w wirach galaktyki Messier 77 i szczegóły cyklu życia gwiazd w galaktyce NGC 5134. Wspólnie z teleskopem Hubble’a udało się stworzyć najbardziej kompleksowy obraz Saturna, ukazując warstwy i burze w jego atmosferze.

Obserwacje Centaurus A oraz innych obiektów kosmicznych pokazują, jak bardzo teleskop Jamesa Webba zmienia nasze rozumienie Wszechświata. Dzięki możliwościom tego niezwykłego instrumentu naukowcy mogą nie tylko podziwiać piękno kosmosu, ale przede wszystkim odkrywać jego najgłębsze tajemnice, rekonstruując historię galaktyk, gwiazd i czarnych dziur. Każdy kolejny rok pracy teleskopu przynosi nowe, fascynujące odkrycia, które na zawsze zmieniają nasze spojrzenie na wszechświat.