Nie odczuwasz przyjemności w życiu? Naukowcy odkryli mechanizm

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Przebyta w dzieciństwie trauma może osłabić zdolność do przeżywania przyjemności i nasilić tendencje do apatii w dorosłym wieku. Pośredniczą w tym zaburzenia ośrodków odpowiedzialnych za motywację. Naukowcy z Temple University i innych ośrodków w USA, na łamach „Journal of Neuroscience” opisali mechanizm, za pośrednictwem którego doświadczane w dzieciństwie traumy mogą prowadzić w dorosłości do anhedonii, czyli zaburzenia przeżywania przyjemności ze skłonnością do apatii.

Jak przypomnieli naukowcy, wiadomo już, że takie traumy wiążą się z zachodzącymi w mózgu zmianami aktywności szlaków związanych z odczuwaniem nagrody, wychodzących z obszaru zwanego hipokampem. Badania na zwierzętach sugerowały natomiast, że zmiany w hipokampie mogą przyczyniać się do rozwoju obniżonej zdolności do odczuwania przyjemności. Nie było jednak wiadomo, czy u ludzi zmiany w hipokampie związane z traumą z dzieciństwa zwiększają ryzyko pojawienia się anhedonii.

W nowym badaniu naukowcy postarali się odpowiedzieć na to pytanie. W tym celu w grupie dorosłych kobiet i mężczyzn przeprowadzili ankietę sprawdzającą doświadczenie traum w dzieciństwie oraz badania mózgu z pomocą fMRI.

Trauma z dzieciństwa zmienia mózg. Skutkiem może być apatia w dorosłym życiu

Z analiz wynika, że osoby, które doświadczyły traum i miały zmiany w hipokampie, częściej cierpiały z powodu anhedonii niż osoby z traumami, ale bez widocznych w fMRI zaburzeń pracy hipokampa. Badacze wnioskują, że trauma z dzieciństwa przyczynia się do rozwoju anhedonii za pośrednictwem zaburzenia szlaków mózgowych związanych z motywacją.

To pierwsze badanie pokazujące znaczenie hipokampa w powstawaniu tendencji apatycznych u ludzi. Naukowcy liczą na zidentyfikowanie w tej strukturze mózgu celu dla terapii, która mogłaby zwiększać zdolność odczuwania przyjemności u ofiar traumy w dzieciństwie. Ponieważ hipokamp pełni kluczową rolę w pracy pamięci, zamierzają także dalej badać związek między pamięcią a anhedonią.