Zjazdy inżynierskie w WSKZ od strony praktycznej
Podczas zjazdów studenci WSKZ uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych i projektowych, które pomagają wykorzystać wiedzę zdobytą w trakcie nauki. Pracują przy komputerach, poznają działanie narzędzi informatycznych i samodzielnie wykonują zadania.
Wraz z postępami w nauce zmienia się stopień trudności ćwiczeń. Początkowo ważne jest opanowanie podstaw, które później wykorzystuje się przy bardziej rozbudowanych projektach. Niektóre zadania studenci realizują indywidualnie, inne wspólnie z pozostałymi uczestnikami.
Podczas spotkań mogą na bieżąco sprawdzać efekty swojej pracy. Gdy pojawi się problem, mają możliwość skonsultowania go z wykładowcą i poszukania innego rozwiązania.
Jakie technologie poznają studenci podczas zajęć?
Zjazdy w WSKZ umożliwiają naukę obsługi narzędzi i technologii wykorzystywanych w profesjonalnych projektach informatycznych. Dobór oprogramowania zależy od tematyki ćwiczeń, dlatego studenci mają okazję poznawać różne środowiska pracy.
Wśród wykorzystywanych rozwiązań znajdują się:
Python, Java, C++ i JavaScript, czyli języki programowania;
Visual Studio Code, IntelliJ IDEA i PyCharm, ułatwiające pisanie oraz analizowanie kodu;
Git i Docker, wykorzystywane podczas pracy nad oprogramowaniem;
PostgreSQL, MongoDB, AWS i Microsoft Azure, związane z bazami danych i usługami chmurowymi.
Na zajęciach pojawiają się również narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji, takie jak GitHub Copilot, ChatGPT i Claude. Studenci poznają ich możliwości, ale uczą się też weryfikować odpowiedzi AI i rozpoznawać błędy w wygenerowanym kodzie.
Samodzielna praca czy zadania zespołowe?
Podczas zjazdów stosuje się różne formy pracy, zależnie od rodzaju zadania i etapu nauki. Studenci mogą samodzielnie rozwiązywać problemy techniczne albo wspólnie opracowywać większy projekt.
Jedną z metod jest pair programming, czyli programowanie w parach. Uczestnicy pracują nad tym samym kodem, omawiają pomysły i wspólnie szukają błędów. Poznają również zasady organizacji zadań według metodyki Scrum.
Wykładowca, z którym możesz omówić swoje rozwiązanie
Bezpośredni kontakt z wykładowcą daje studentom możliwość uzyskania wskazówek podczas realizacji ćwiczeń. Prowadzący pomaga zrozumieć przyczyny błędów i zachęca do sprawdzenia różnych sposobów wykonania zadania.
Ważnym elementem spotkań jest także wspólne omawianie wykonanej pracy. Studenci dowiadują się, które rozwiązania warto poprawić i jak zwiększyć czytelność lub wydajność kodu.
Studia inżynierskie WSKZ. Sprawdź teorię w działaniu
Zjazdy w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego są okazją do poznawania technologii poprzez ich zastosowanie. Ćwiczenia i praca nad projektami pomagają rozwijać umiejętności przydatne podczas realizacji zadań informatycznych.
Chcesz zdobywać kompetencje techniczne i rozwijać zainteresowania związane z IT? Poznaj ofertę studiów inżynierskich na studia-online.pl i sprawdź dostępne kierunki.