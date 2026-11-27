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Jak wygląda nauka, gdy zamiast kolejnego wykładu uruchamiasz środowisko programistyczne i sprawdzasz, czy Twoje rozwiązanie działa? Podczas zjazdów na studiach inżynierskich w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego studenci mają okazję rozwijać umiejętności podczas ćwiczeń laboratoryjnych. Pracują z technologiami stosowanymi w branży IT i konsultują swoje pomysły z wykładowcami. Sprawdź, czego możesz spodziewać się na takich zajęciach!

Zjazdy inżynierskie w WSKZ od strony praktycznej

Podczas zjazdów studenci WSKZ uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych i projektowych, które pomagają wykorzystać wiedzę zdobytą w trakcie nauki. Pracują przy komputerach, poznają działanie narzędzi informatycznych i samodzielnie wykonują zadania.

Wraz z postępami w nauce zmienia się stopień trudności ćwiczeń. Początkowo ważne jest opanowanie podstaw, które później wykorzystuje się przy bardziej rozbudowanych projektach. Niektóre zadania studenci realizują indywidualnie, inne wspólnie z pozostałymi uczestnikami.

Podczas spotkań mogą na bieżąco sprawdzać efekty swojej pracy. Gdy pojawi się problem, mają możliwość skonsultowania go z wykładowcą i poszukania innego rozwiązania.

Jakie technologie poznają studenci podczas zajęć?

Zjazdy w WSKZ umożliwiają naukę obsługi narzędzi i technologii wykorzystywanych w profesjonalnych projektach informatycznych. Dobór oprogramowania zależy od tematyki ćwiczeń, dlatego studenci mają okazję poznawać różne środowiska pracy.

Wśród wykorzystywanych rozwiązań znajdują się:

Python, Java, C++ i JavaScript , czyli języki programowania;

Visual Studio Code, IntelliJ IDEA i PyCharm , ułatwiające pisanie oraz analizowanie kodu;

Git i Docker , wykorzystywane podczas pracy nad oprogramowaniem;

PostgreSQL, MongoDB, AWS i Microsoft Azure, związane z bazami danych i usługami chmurowymi.

Na zajęciach pojawiają się również narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji, takie jak GitHub Copilot, ChatGPT i Claude. Studenci poznają ich możliwości, ale uczą się też weryfikować odpowiedzi AI i rozpoznawać błędy w wygenerowanym kodzie.

ludzie pracujący na komputerach w biurze / materiały prasowe

Samodzielna praca czy zadania zespołowe?

Podczas zjazdów stosuje się różne formy pracy, zależnie od rodzaju zadania i etapu nauki. Studenci mogą samodzielnie rozwiązywać problemy techniczne albo wspólnie opracowywać większy projekt.

Jedną z metod jest pair programming, czyli programowanie w parach. Uczestnicy pracują nad tym samym kodem, omawiają pomysły i wspólnie szukają błędów. Poznają również zasady organizacji zadań według metodyki Scrum.

Wykładowca, z którym możesz omówić swoje rozwiązanie

Bezpośredni kontakt z wykładowcą daje studentom możliwość uzyskania wskazówek podczas realizacji ćwiczeń. Prowadzący pomaga zrozumieć przyczyny błędów i zachęca do sprawdzenia różnych sposobów wykonania zadania.

Ważnym elementem spotkań jest także wspólne omawianie wykonanej pracy. Studenci dowiadują się, które rozwiązania warto poprawić i jak zwiększyć czytelność lub wydajność kodu.

Studia inżynierskie WSKZ. Sprawdź teorię w działaniu

Zjazdy w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego są okazją do poznawania technologii poprzez ich zastosowanie. Ćwiczenia i praca nad projektami pomagają rozwijać umiejętności przydatne podczas realizacji zadań informatycznych.

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