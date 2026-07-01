RMF24

W wieku 74 lat zmarł Victor Willis. Był liderem zespołu disco Village People, który zasłynął przebojem Y.M.C.A. Odszedł po krótkiej, ale ciężkiej chorobie.

O śmierci Victora Willisa poinformowali w środę na platformach społecznościowych zespół oraz rodzina muzyka.

Willis urodził się 1 lipca 1951 r. w Teksasie. W 1977 r. założył grupę Village People.

Zespół zyskał międzynarodową popularność m.in. dzięki charakterystycznym scenicznym strojom nawiązującym do różnych archetypów męskości, takich jak policjant, marynarz i kowboj.

W 1980 r. opuścił grupę, z którą następnie toczył wieloletni spór sądowy o prawa autorskie do utworów.

Do Village People powrócił w 2017 roku. W styczniu 2025 r. wraz z zespołem wystąpił na wiecu z okazji inauguracji prezydentury Donalda Trumpa.