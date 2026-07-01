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Nie żyje Victor Willis, wykonawca legendarnego przeboju

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 1 lipca (12:59)

W wieku 74 lat zmarł Victor Willis. Był liderem zespołu disco Village People, który zasłynął przebojem Y.M.C.A. Odszedł po krótkiej, ale ciężkiej chorobie.

Nie żyje Victor Willis, wykonawca legendarnego przeboju
Victor Willis nie żyje /Shutterstock
  • Nie żyje Victor Willis, lider zespołu disco Village People.
  • Willis założył Village People w 1977 roku. Czym wyróżniała się ta grupa?
  • Artysta wystąpił na wiecu inaugurującym prezydenturę Donalda Trumpa w 2025 roku.
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O śmierci Victora Willisa poinformowali w środę na platformach społecznościowych zespół oraz rodzina muzyka.

Willis urodził się 1 lipca 1951 r. w Teksasie. W 1977 r. założył grupę Village People.

Zespół zyskał międzynarodową popularność m.in. dzięki charakterystycznym scenicznym strojom nawiązującym do różnych archetypów męskości, takich jak policjant, marynarz i kowboj.

W 1980 r. opuścił grupę, z którą następnie toczył wieloletni spór sądowy o prawa autorskie do utworów. 

Do Village People powrócił w 2017 roku. W styczniu 2025 r. wraz z zespołem wystąpił na wiecu z okazji inauguracji prezydentury Donalda Trumpa. 

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: piosenkarz

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