Zegarek Wokulskiego i kapelusz Izabeli. Kostiumy i rekwizyty z "Lalki" trafią na aukcję

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Gratka dla fanów filmowej „Lalki”. Część kostiumów i rekwizytów z najnowszej adaptacji powieści Bolesława Prusa trafi za kilka dni na aukcję. Wcześniej można je obejrzeć na bezpłatnej wystawie w Desa Unicum w Warszawie.

Na bezpłatnej wystawie możemy do 19 października zobaczyć z bliska część strojów i rekwizytów z „Lalki” wyreżyserowanej przez Macieja Kawalskiego. Są wśród nich m.in. płaszcz Barona Krzeszowskiego (w tę postać wcielił się Borys Szyc), projektu Tomasza Ossolińskiego i Katarzyny Lewińskiej, suknia hrabiny Rzeżuchowskiej czy kreacja Eweliny Janockiej z pracowni Gosi Baczyńskiej.

Kapelusz filmowej Izabeli Łęckiej (fot. Desa Unicum) / materiały udostępnione

Kolejne pamiątki z filmowego świata to także kapelusz Izabeli Łęckiej oraz cylinder i zegarek kieszonkowy Stanisława Wokulskiego. Na wystawie zobaczyć można także astrolabium, które stało w gabinecie głównego bohatera „Lalki”, a nawet naszyjnik, w którym przechowywał on blaszkę otrzymaną w Paryżu od profesora Geista.

Astrolabium z gabinetu Stanisława Wokulskiego (fot. Desa Unicum) / materiały udostępnione

Widz może najpierw zobaczyć dany przedmiot na wielkim ekranie, a chwilę później stanąć przed szansą, żeby mieć go na własność. Na rynkach zachodnich aukcje memorabiliów filmowych od lat przyciągają zarówno kolekcjonerów, jak i szerokie grono fanów kina. Dobrym przykładem była aukcja „Treasures from Planet Hollywood” zorganizowana dwa lata temu przez Heritage Auctions, na którą trafiło blisko 1600 obiektów z takich produkcji jak „Titanic” czy „Indiana Jones”. Z kolei w 2016 roku Christie’s zorganizowało aukcję 24 obiektów związanych z filmem o Jamesie Bondzie „Spectre” – wartość sprzedaży przekroczyła wtedy 3 mln funtów – mówi Agata Szkup, Prezes Zarządu DESA Unicum.

To pokazuje, że chociaż filmowa przygoda Wokulskiego i Rzeckiego kończy się wraz z napisami, to historia należących do nich przedmiotów zyskuje nowe życie - dodaje.

19 października znane z filmu stroje i rekwizyty trafią na aukcję.

Oprócz filmowych pamiątek na wystawie zobaczyć można także 76 oryginalnych rysunków Antoniego Uniechowskiego stworzonych jako ilustracje do powieści Bolesława Prusa. Odnalezione po latach plansze pokazują, jak jeden z najbardziej charakterystycznych polskich rysowników XX wieku wyobrażał sobie bohaterów i sceny znane z książki.