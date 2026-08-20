Z „Baby Shark” do K-popu. To on tańczył w najpopularniejszym wideo na YouTube

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Siedmiolatek z najpopularniejszego teledysku w historii internetu dorósł i wraca na scenę! Park Geonroung, którego miliony fanów kojarzą z globalnego fenomenu „Baby Shark Dance”, oficjalnie debiutuje jako solowy artysta K-pop. Pod pseudonimem „Baby SharkBoy” właśnie wypuścił swój pierwszy cyfrowy singiel „WAVE”, udowadniając, że dziecięcy hit był zaledwie początkiem jego muzycznej drogi.

Fenomen „Baby Shark Dance”: 17 miliardów wyświetleń na YT

W 2016 roku świat oszalał na punkcie „Baby Shark Dance” – wpadającej w ucho piosenki opowiadającej o rodzinie rekinów. Teledysk, w którym siedmioletni wówczas Park Geonroung wystąpił jako jeden z głównych bohaterów, błyskawicznie stał się globalnym fenomenem. Do dziś utwór przekroczył barierę 17,2 miliarda wyświetleń, zdobywając tytuł najczęściej oglądanego wideo w historii YouTube.

Popularność „Baby Shark” nie ograniczyła się jedynie do internetu. Piosenka była grana nawet w Białym Domu, a swoje uznanie wyrażali znani politycy i celebryci, w tym prezydent USA Donald Trump oraz Elon Musk. Melodia stała się inspiracją do licznych parodii, wyzwań tanecznych i memów.



Powrót po dekadzie. Czas na „Baby SharkBoya”

Po dekadzie od premiery „Baby Shark Dance”, Park Geonroung postanowił wrócić do świata muzyki. Jego debiutancki cyfrowy singiel „WAVE” to pierwszy krok w nowej karierze solowego artysty K-pop. Wydanie singla wspiera Pinkfong Company – właściciel praw autorskich do „Baby Shark” i producent kultowego klipu.

Sam Park podkreśla, jak wiele znaczy dla niego pamięć i sympatia fanów z całego świata:

„Baby Shark Dance” przyniósł radość ludziom na całym świecie i jestem bardzo wdzięczny, że tak wiele osób wciąż mnie pamięta sprzed 10 lat. To sprawiło, że chciałem wrócić i ponownie łączyć się z ludźmi poprzez muzykę.

Od dziecięcej rymowanki do electropopu

Singiel „WAVE” to nie tylko nowy utwór, ale także muzyczny hołd dla przeszłości. Piosenka rozpoczyna się charakterystyczną melodią „Baby Shark”, po czym płynnie przechodzi w nowoczesne brzmienia electropopu.

Tekst do utworu napisał sam Park, dając wyraz swoim emocjom i doświadczeniom z ostatnich lat.

Artysta podkreśla, że „WAVE” to dopiero początek jego muzycznej drogi:

„WAVE” bardziej przypomina nowy początek niż jednorazowy projekt. Mam nadzieję, że będę mógł dalej pokazywać różne oblicza siebie poprzez muzykę, jak również inne rodzaje treści.

Fani z niecierpliwością czekają na kolejne muzyczne propozycje młodego artysty, który już teraz zapowiada, że to dopiero początek jego muzycznej podróży.

