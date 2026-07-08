To on stworzył profesorka Nerwosolka i smoka Diplodoka. Nie żyje Tadeusz Baranowski

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Tadeusz Baranowski – malarz, ilustrator, projektant, twórca komiksów – zmarł w wieku 81 lat. Stworzył on takie postaci jak Bąbelek i Kudłaczek, profesorek Nerwosolek czy smok Diplodok. Informację o śmierci legendy polskiego komiksu przekazali w środę organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi.

„Trudno znaleźć słowa, by przekazać tę potwornie smutną wiadomość. Odszedł wczoraj Artysta wielki, Mistrz komiksowej sztuki, wirtuoz humoru i zabawy formą, twórca legendarnych postaci, które zostaną z nami na zawsze” – można przeczytać na facebookowej stronie łódzkiego festiwalu.

Komiksy w „Świecie Młodych”

Tadeusz Baranowski urodził się 6 stycznia 1945 w Zamościu. Studia na Wydziale Grafiki i Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych ukończył W 1969 r., po czym rozpoczął pracę w czasopiśmie „Świat Młodych”. Tam ukazał się jego pierwszy komiks „Ten piekielny Barnaba”, narysowany do scenariusza Jerzego Dąbrowskiego.

Scenariusze następnych komiksów Baranowski pisał już sam. W kolejnych latach „Świat Młodych” opublikował m.in. trzy cykle przygód Bąbelka i Kudłaczka.

Artysta pracował jednocześnie w innych czasopismach – projektował szatę graficzną m.in. w „Razem” czy „Relaksie”. W każdym z nich ukazywały się też jego komiksy – cykl „Razem z Praktycznym Panem” oraz „Orient-Men”. Dla „Alfy” przygotował postać zwariowanego naukowca – profesorka Nerwosolka. Redakcja nie opublikowała komiksu, ale ukazał się później w „Świecie Młodych”. Wkrótce po publikacjach gazetowych komiksy Baranowskiego zostały wydane w postaci albumów.

Wyjazd do Belgii

W 1984 r. Baranowski wyjechał do Belgii na zaproszenie Grzegorza Rosińskiego, gdzie miał kolorować belgijską serię komiksową „Thorgal”, którą Rosiński tworzył wspólnie ze scenarzystą Jeanem Van Hamme'em. Zdecydował się jednak na współpracę z tygodnikiem „Tintin” tworząc komiksy do scenariuszy Jeana Dufauxa i Michela de Boma.

Podczas pobytu w Belgii Baranowski otrzymał Złoty Medal na festiwalu komiksowym, a także stworzył ilustracje do prestiżowego wydawnictwa z tekstami wierszy Jaquesa Brela. Po powrocie do Polski zajmował się różnymi pracami graficznymi – projektował reklamy, okładki książek, ilustracje do podręczników oraz szatę graficzną czasopism.

„Skąd się bierze woda sodowa...” i inne znane komiksy

Baranowski jest twórcą również takich komiksów jak „W pustyni i w paszczy”, „Jak ciotka Fru-Bęc uratowała świat przed zagładą”, „To doprawdy kiepska sprawa, kiedy bestia się pojawia” (według scenariusza Anny Baranowskiej), „O zmroku” i „Orient Men: Forewer na zawsze”.

Sławę przyniosły mu także albumy „Skąd się bierze woda sodowa i nie tylko”, „Na co dybie w wielorybie czubek nosa Eskimosa”, „Podróż smokiem Diplodokiem” – na podstawie którego w 2024 r. powstał pełnometrażowy film animowany – oraz „Antresolka profesorka Nerwosolka”, który jako jeden z dwóch polskich albumów znalazł się w książce „1001 Comics You Must Read Before Die” autorstwa Paula Gravetta – brytyjskiego historyka, krytyka i kuratora sztuki komiksowej.

W 2004 r. Tadeusz Baranowski rozpoczął prace nad czterema albumami, które przygotowywał na zamówienie czytelników. W 2007 r. artysta został odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.