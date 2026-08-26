Tajemnice Czarnej Madonny. O tych szczegółach z ikony z Jasnej Góry mało kto słyszał

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Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej jest prawdopodobnie najważniejszym świętym wizerunkiem dla wielu Polaków. Oprócz o prawdach wiary czy bliskości matki i syna, poprzez widoczne na wizerunku Maryi blizny mówi także o ludzkim cierpieniu. Blizny są również przejmującym znakiem historii jasnogórskiej ikony.

Skąd wzięły się blizny na obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej? Fakty i tradycja (fot. ZOFIA I MAREK BAZAK)

Skąd wzięły się blizny na obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej? Fakty i tradycja (fot. ZOFIA I MAREK BAZAK) / East News

Historia obrazu: fakty i tradycja

Nie ma pewnych źródeł dotyczących losów obrazu przed 1382 rokiem. Tradycja przypisuje jego autorstwo św. Łukaszowi Ewangeliście, a nawet głosi, że został namalowany na desce ze stołu Świętej Rodziny w Nazarecie. Nie jest to jednak potwierdzone historycznie.

Według przekazu obraz miał przybyć na Jasną Górę w 1382 roku za sprawą księcia Władysława Opolczyka i zostać powierzony sprowadzonym z Węgier paulinom. To obecność ikony uczyniła Jasną Górę jednym z najważniejszych sanktuariów maryjnych w Polsce.

Najstarszy opis obrazu pozostawił Jan Długosz w Liber beneficiorum. „Obraz Maryi Najchwalebniejszej i Najdostojniejszej Dziewicy i Pani, Królowej świata i Królowej naszej (…) wykonany dziwnym i rzadkim sposobem malowania (…) o przeładnym wyrazie twarzy, która spoglądających przenika szczególną pobożnością – jakbyś na żywą patrzył” – pisał kronikarz.

Ikona typu Hodegetria

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej należy do typu ikon nazywanych Hodegetria, czyli „Ta, która prowadzi”. Maryja trzyma Dzieciątko Jezus na lewym ramieniu, a prawą dłonią wskazuje na Nie. Jezus trzyma księgę i unosi prawą rękę w geście błogosławieństwa lub nauczania.

Wizerunek namalowano na trzech lipowych deskach. Ma 121,8 cm wysokości i 81,3 cm szerokości. Ciemna karnacja twarzy Maryi sprawiła, że ikonę często określa się mianem „Czarnej Madonny”.

Pocięty obraz i trudna restauracja

Na obliczu Madonny widoczne są rany. Najbardziej charakterystyczne są dwie równoległe rysy na prawym policzku, przecięte trzecią na wysokości nosa. Cięcia widać również na szyi i pod prawym okiem.

Jasnogórski cudowny obraz Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej / PAP

Według przekazów w 1430 roku rabusie husyccy ograbili kaplicę na Jasnej Górze z kosztownych wotów. Obraz miał wówczas zostać odarty z ozdób, pocięty szablą i połamany. Zgodnie z tradycją odnaleziono go później w miejscu, gdzie dziś stoi kościół św. Barbary, niedaleko sanktuarium.

Paulini przewieźli uszkodzony wizerunek do Krakowa, na dwór Władysława Jagiełły. Król zajął się jego odnowieniem. Restauracja okazała się skomplikowana z powodu zastosowanej techniki malarskiej. Według jasnogórskich przekazów na pierwotną deskę nałożono nowe płótna i odtworzono przedstawienie według zachowanego rysunku wcześniejszego wizerunku.

W tradycji religijnej pozostałe mimo konserwacji blizny są odczytywane jako znak cierpienia Maryi i jej bliskości wobec ludzi doświadczających bólu.

Czy blizny „wędrują”?

Od lat pojawiają się opowieści, że rysy na twarzy Matki Boskiej Częstochowskiej miały się wydłużać lub zmieniać – zwłaszcza w czasie ważnych, dramatycznych wydarzeń w Polsce, m.in. podczas stanu wojennego. Doniesienia te zostały zdementowane w 2010 roku. Biuro Prasowe Radia Jasna Góra poinformowało wówczas, że obraz pozostaje pod stałą opieką specjalistów monitorujących jego stan, a na jego powierzchni nie stwierdzono takich nadzwyczajnych zmian.

Badania konserwatorskie wskazują natomiast, że na wygląd i widoczność blizn wpłynęły dawne prace renowacyjne. W zagłębieniach po cięciach pozostawały kolejne warstwy pigmentów, co mogło uwydatnić rysy i nadać im wypukły charakter.

Kościół obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 26 sierpnia.