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Juliusz Machulski, Katarzyna Figura i Barbara Stuhr znaleźli się wśród gości wyjątkowego pokazu „Kingsajzu”, który odbył się w Kopalni Soli „Wieliczka”. To wydarzenie zainaugurowało drugą edycję Stuhraliów - festiwalu poświęconego dziedzictwu Jerzego Stuhra, wybitnego aktora filmowego i teatralnego. Festiwal potrwa do niedzieli.

Pokaz „Kingsajzu” odbył się w Kopalni Soli „Wieliczka” w pięknej Komorze Lill Górna, 125 metrów pod ziemią. Jego uczestnicy mogli podziwiać odtworzone makrorekwizyty filmowe: słuchawkę telefonu, latarkę i czajnik. W filmowym świecie krasnoludków było w sumie 200 przedmiotów w skali 20:1, w tym olbrzymia dwumetrowa szklanka wyprodukowana w hucie szkła w Sandomierzu.

Pokazowi towarzyszyły odtworzone makrorekwizyty filmowe / materiały prasowe

Na początku myślałem, żeby Jurek zagrał rolę Adasia - byłem początkującym reżyserem, tyle mam na usprawiedliwienie. I Jurek po „Seksmisji” przyjąłby każdą rolę, jaką bym mu zaproponował, zakumplowaliśmy się. Na Adasia się zgodził, ale powiedział: „Adasia to ja mogę zagrać, ale tym Nadszyszkownikiem to ja bym był” - wspominał reżyser filmu „Kingsajz”, Juliusz Machulski.

On wiedział więcej ode mnie, jeśli chodzi o postaci. Jeśli aktor jest dobrze obsadzony to wie o swojej postaci więcej niż reżyser, scenarzysta i wszyscy inni. Z tak dziwnej postaci, jaką jest pierwszy sekretarz krasnoludków, zrobił kogoś żywego - tłumaczył.



Katarzyna Figura na specjalnym pokazie „Kingsajzu” w ramach Stuhraliów / materiały prasowe

Katarzyna Figura wspominała, że poznała Jerzego Stuhra na planie filmu „Ga, ga. Chwała bohaterom” reżysera Piotra Szulkina.

Zobaczyłam wówczas jak odważnie gra, jak fantastyczne jest w jego aktorstwie to połączenie dramatyzmu i komedii. Przez kolejne lata, pracując z nim dość często i obserwując różne jego role, utwierdzałam się w przekonaniu, że to absolutne mistrzostwo - przyznała aktorka.

Uroczystą inaugurację festiwalu uświetnił występ Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Kopalni Soli „Wieliczka” / materiały prasowe

Wiele atrakcji w programie Stuhraliów

Ważną częścią Stuhraliów są pokazy filmowe, które odbywają się w Kinie Pod Baranami oraz auli Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Początki wielkiej ekranowej kariery Jerzego Stuhra to czasy kina moralnego niepokoju, rozprawiającego się z patologiami komunistycznego systemu. Aktor wystąpił w dwóch filmach Krzysztofa Kieślowskiego, które ukazują losy jednostki uwikłanej w tryby politycznej machiny. W filmie „Spokój” Stuhr stworzył rewelacyjną kreację robotnika szukającego życiowej stabilizacji po opuszczeniu więzienia, a laury na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych przyniosła mu wybitna rola w filmie „Amator”. O powstaniu tego filmu opowiada dokument „Kieślowski i jego Amator”, który również zostanie pokazany podczas festiwalu.

Talent Jerzego Stuhra doceniano również poza Polską. Aktor dwukrotnie wystąpił w filmach włoskiego reżysera Nanniego Morettiego. W nagrodzonym w Cannes filmie „Kajman” Stuhr wciela się w drugoplanową postać polskiego producenta filmowego, który bezlitośnie punktuje słabości włoskiej sceny politycznej. W „Habemus Papam - Mamy Papieża” stworzył zapadającą w pamięć kreację rzecznika prasowego Watykanu, próbującego zapanować nad kryzysem wizerunkowym Stolicy Apostolskiej.

Polscy widzowie zapamiętali Jerzego Stuhra także jako głos sympatycznego, gadatliwego Osła z serii „Shrek”. Dialogi w błyskotliwym tłumaczeniu Bartosza Wierzbięty to kopalnia kultowych tekstów, pełnych intertekstualnych nawiązań i inteligentnego humoru, który bawi zarówno młodsze, jak i starsze pokolenia. Podczas Festiwalu wyświetlona zostanie druga odsłona serii, czyli „Shrek 2”.

Seansom będą towarzyszyć spotkania ze współpracownikami i przyjaciółmi Jerzego Stuhra.

Ważnym punktem festiwalu będzie Rodzinny Piknik ze Sztuką i Uśmiechem Centrum Psychoonkologii UNICORN, który odbędzie się 5 lipca w godz. 09:00 - 12:00 przy ul. Zielony Dół 4.

Na zakończenie festiwalu poświęconego wybitnemu aktorowi organizatorzy zapraszają na „Bal z Jerzym Stuhrem” ( 5 lipca o godz. 20.00 w Dworku Białoprądnickim). W programie znajdą się utwory związane z jego twórczością, m.in. muzyka z filmów „Kiler”, „Pogoda na jutro”, „Spis cudzołożnic”, „Obywatel” czy „Uprowadzenie Agaty”.

W czasie koncertu wystąpią m.in. Sara Kociołek, Jakub Ormaniec, Artur Wójcik oraz kompozytor Adrian Konarski, którym towarzyszyć będzie Orkiestra Fresco Sonare pod kierownictwem muzycznym prof. Moniki Bachowskiej.

