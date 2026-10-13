Sean „Diddy” Combs trafił do szpitala. Raper miał też uczestniczyć w bójce

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Sean „Diddy” Combs, znany muzyk i producent, skazany za nielegalny transport osób w celu prostytucji, został 10 października przewieziony do szpitala po incydencie w federalnym więzieniu Fort Dix w stanie New Jersey. 56-letni artysta doznał urazu głowy, a okoliczności zdarzenia pozostają niejasne. To kolejny rozdział w serii problemów prawnych i kontrowersji, które nie opuszczają Combsa od czasu jego skazania.

Była gwiazda w izolatce?

Otoczenie rapera przekazało „Variety”, że wie o doniesieniach o hospitalizacji. Ustalany jest szczegółowy przebieg wydarzeń. „Zdrowie i dobre samopoczucie Seana są dla nas najważniejsze” – oświadczył.

Przedstawiciele więzienia nie skomentowali sprawy, powołując się na prywatność osadzonych oraz względy bezpieczeństwa. Według doniesień gazety „Los Angeles Times” i portalu TMZ, po powrocie z hospitalizacji Combs miał trafić do izolatki.

Przywileje w więzieniu

Muzyk odbywa karę 50 miesięcy więzienia po tym, jak w 2025 roku został skazany za dwa przypadki transportowania osób w celu uprawiania prostytucji. O jego pobycie w Fort Dix zrobiło się głośno pod koniec września, gdy NBC News opisało rzekome przywileje, z których miał korzystać za kratami. Według tych doniesień muzyk miał dostęp do przemyconych telefonów komórkowych, za pomocą których przeglądał Instagram i zdjęcia o charakterze seksualnym otrzymywane od byłej partnerki. W weekendy miał również otrzymywać alkohol przemycany przez strażników. Po publikacji tych informacji władze więzienia ukarały go za „zakłócanie porządku” i odebrały mu 41 dni skrócenia kary za dobre sprawowanie.

W konsekwencji przewidywany termin zwolnienia Combsa przesunięto z 21 stycznia na 2 marca 2028 roku. Nie jest to jedyny incydent, który zwrócił uwagę na jego pobyt w więzieniu: w lipcu muzyk miał uczestniczyć w bójce z innym osadzonym. Nie ma jednak informacji wskazujących, by tamto zdarzenie miało związek z obecnym urazem głowy.

To niejedyne problemy prawne Combsa. W ubiegłym tygodniu sąd nakazał mu zapłacić NBCUniversal 477 700 dolarów kosztów prawnych po tym, jak przegrał pozew o zniesławienie, w którym domagał się 100 mln dolarów odszkodowania w związku z dokumentem „Diddy: The Making of a Bad Boy”.