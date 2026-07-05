RMF24

Ponad 250 tysięcy osób zgromadziło się na koncercie młodego włoskiego wokalisty Ultimo na terenie kampusu Uniwersytetu Tor Vergata na przedmieściach Rzymu. Bilety sprzedano w ciągu trzech godzin. „Przeszliśmy do historii” - mówił do swoich fanów Ultimo, czyli Niccolo Moriconi.

Koncert 30-letniego Ultimo to największe biletowane wydarzenie muzyczne w historii Włoch. Sam artysta jest mało znany poza swoją ojczyzną, choć można przypuszczać, że po tak spektakularnym osiągnięciu to się zmieni.

Dotychczasowy koncertowy rekord Włoch należał do rockmana Vasco Rossiego, który w Modenie w 2017 roku zgromadził 225 tysięcy osób. Król włoskiego rocka, nazywany Il Komandante, pogratulował młodszemu koledze i wyraził dla niego wielkie uznanie.



Ultimo przyleciał na rekordowy koncert śmigłowcem. Przed koncertem okrążył nim ogromny teren kampusu, by na własne oczy zobaczyć tłumy fanów.

Tłum fanów Ultimo w czasie koncertu (fot. Bracaglia Andrea/ABACA/Abaca)

Kiedy byłem mały, mówiłem już wtedy, że moje piosenki mają służyć temu, by ratować świat. Może nie zmieniliśmy i nie zmienimy świata, ale możemy powiedzieć, że jest tutaj morze ludzi, którzy zrozumieli, że jeśli świat to jest to, co mamy w środku, to zmieniliśmy go naprawdę - mówił do swoich fanów młody artysta.

Za jeden z najbardziej wzruszających momentów koncertu uznano ten, gdy Ultimo zaśpiewał z fanami swój przebój „Poesia senza veli” („Obnażona poezja”). Na ekranie pokazywano wielu zalanych łzami fanów.

Najwięksi miłośnicy artysty koczowali w namiotach na Tor Vergata od tygodnia, by zająć najlepsze miejsca pod sceną. Według szacunków prawie dwie trzecie widzów przybyło spoza Rzymu.

Ultimo w czasie koncertu (fot. Bracaglia Andrea/ABACA/Abaca)

Chcę podziękować Ultimo, wspaniałemu artyście, synowi Rzymu, zdolnemu przemawiać do całego pokolenia. Wywołał entuzjazm i nadzwyczajną pasję - mówił po koncercie burmistrz włoskiej stolicy Roberto Gualtieri.

Zobaczenie tak ogromnych tłumów młodych ludzi z każdej części miasta, z całych Włoch i nie tylko, uczestniczących w tym święcie to dla nas wielka radość, moment muzyki i współuczestnictwa - dodał.

Ultimo ma wyjątkowego fana o światowej sławie: jest nim Ed Sheeran. W czerwcu zeszłego roku podczas koncertu na Stadionie Olimpijskim w Rzymie razem zaśpiewali po angielsku i włosku piosenkę „Perfect”.