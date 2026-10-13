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„Biblioteka (się) sprawdza” - pod takim hasłem odbędzie się w piątek 16 października Noc Bibliotek 2026. Do tej ogólnopolskiej akcji, której organizatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej, zgłosiło się ponad 1700 placówek.

Noc Bibliotek już w ten weekend. Jakie atrakcje czekają na czytelników? (fot. arch. Bartłomiej Zborowski)

Noc Bibliotek już w ten weekend. Jakie atrakcje czekają na czytelników? (fot. arch. Bartłomiej Zborowski) / PAP

Noc Bibliotek - na czym polega ta akcja?

W tym roku Noc Bibliotek organizowana jest już po raz 12.

Noc Bibliotek to wielkie święto bibliotek i czytania – ogólnopolska akcja w niekonwencjonalny sposób zachęcająca do korzystania z zasobów bibliotek jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, miejsc wspólnych, łączących ludzi, lokalnych centrów żywej kultury i edukacji - tłumaczy organizator, Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Pokazy filmów, literackie śledztwa i gry

Jakie atrakcje czekają na uczestników Nocy Bibliotek? To m.in. pokazy filmów, spotkania z gwiazdami literatury czy gry biblioteczne wokół klasyki literackiej.

Biblioteka na Koszykowej w Warszawie - jedna z największych i najstarszych bibliotek publicznych w Polsce - zaplanowała atrakcje w ramach Nocy Bibliotek w godzinach 18 - 22:30. W programie jest m.in. poznawanie tajników sitodruku, warsztaty włókiennicze czy wernisaż wystawy z okazji stulecia wydania pierwszej opowieści o Kubusiu Puchatku.

Na odwiedzających będzie też czekać stoisko schroniska książek oraz kącik książki mówionej.



Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie zorganizowała atrakcje dla czytelników w godz. 18 - 22. To m.in. pokazy filmów historycznych, bookcrossing, gry planszowe i zabawy z nagrodami.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu na Podkarpaciu w Noc Bibliotek zmieni się w Akademię Tropicieli Prawdy.

Na uczestników czekać będą literackie śledztwa, podejrzane książki, eksperymenty, zagadki związane z fałszywymi informacjami oraz zadania wymagające logicznego myślenia i uważnej obserwacji. Wspólna misja „Uratuj Akademię!” pozwoli sprawdzić, czy młodzi tropiciele potrafią odróżnić fakty od fikcji i nie dadzą się zwieść pozorom - czytamy na stronie placówki.

Wydarzenie skierowane jest do osób w wieku 8-12 lat.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie w ramach Nocy Bibliotek organizuje m.in. pokaz „Lalki” Wojciecha Jerzego Hasa, koncert grupy smyczkowej ABSOLWENT pod kierownictwem Doroty Obijalskiej oraz orkiestry dziecięcej Warmińskie Smyki, a także spotkanie z weterynarzem i propagatorem nauki – dr. n. wet. Adamem Przeworskim

Uroczysta inauguracja XII Nocy Bibliotek odbędzie się w Bibliotece Publicznej w Grodzisku Mazowieckim. Wydarzenie będzie transmitowane w mediach społecznościowych.