Niewiarygodny sukces Polki w Hollywood. O nominacji poinformowano w nocy

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Karolina Wydra, pochodząca z Opola aktorka, została nominowana do prestiżowej nagrody Emmy za rolę Zosi w serialu „Jedyna” Vince’a Gilligana. Produkcja Apple TV+ zdobyła aż 18 nominacji, a historia powrotu Wydry do aktorstwa po przerwie macierzyńskiej inspiruje zarówno w Polsce, jak i w Hollywood.

Karolina Wydra z nominacją do Emmy. Polska aktorka doceniona za rolę w „Jedynej”

W nocy z 8 na 9 lipca ogłoszono nominacje do nagród Emmy, które są uznawane za najważniejsze wyróżnienia w świecie telewizji. Wśród nominowanych znalazła się Karolina Wydra, aktorka pochodząca z Opola, która w serialu „Jedyna” wciela się w postać Zosi. To ogromny sukces zarówno dla niej, jak i dla całej polskiej branży filmowej.

Powrót do aktorstwa po przerwie

Karolina Wydra przez kilka lat była nieobecna na ekranie, skupiając się na życiu rodzinnym i macierzyństwie. Decyzja o przerwie była dla niej trudna, zwłaszcza że jej agent i menadżer zrezygnowali z reprezentowania jej po ogłoszeniu dłuższej przerwy. „Chciałam mieć dzieci. Było to dla mnie bardzo ważne. To była przerażająca decyzja, zwłaszcza że mój agent i menadżer zrezygnowali z reprezentowania mnie, gdy dowiedzieli się, że będzie to długa przerwa. Było to zaraz po pandemii, gdy zmieniał się rynek. Miałam 40 lat i nie byłam pewna, czy będę mogła wrócić, gdy będę już na to gotowa” – wspominała w jednym z wywiadów.

Mimo przeciwności losu, Wydra postanowiła spróbować swoich sił podczas castingu do nowego serialu Vince’a Gilligana, twórcy kultowego „Breaking Bad”. Na przesłuchanie poszła bez agenta i wsparcia agencji. Jej determinacja i talent zostały jednak docenione – otrzymała rolę Zosi, przedstawicielki tajemniczych najeźdźców.

Fabuła serialu „Jedyna” – świat pod wpływem kosmicznego sygnału

Serial „Jedyna” to najnowsza produkcja platformy Apple TV+, której twórcą jest Vince Gilligan. Akcja rozgrywa się w świecie opanowanym przez tajemniczy kosmiczny sygnał, który przejmuje kontrolę nad ludźmi i tworzy zbiorową świadomość. Choć znikają wojny i nieszczęścia, ceną jest całkowita utrata indywidualizmu. Jedynie nieliczni pozostają odporni na działanie sygnału. Główną bohaterką jest Carol, grana przez Rheę Seehorn, a Zosia – postać Karoliny Wydry – to przedstawicielka najeźdźców, która ma przekonać Carol do zaprzestania oporu.

18 nominacji dla „Jedynej” i reakcja Karoliny Wydry

Serial „Jedyna” zdobył aż 18 nominacji do nagród Emmy, co czyni go jednym z największych faworytów tegorocznej gali. Karolina Wydra została wyróżniona w kategorii najlepszej aktorki drugoplanowej w serialu dramatycznym. W tej samej kategorii nominowane są także Taylor Dearden, Fiona Dourif, Allison Janney, Katherine LaNasa, Sepideh Moafi oraz Julianne Nicholson.

Aktorka nie kryła wzruszenia i radości z nominacji. W mediach społecznościowych pogratulowała całej ekipie serialu, a swoją nominację skomentowała słowami: „Co za wspaniały poranek! Jestem wzruszona. Dziękuję za to niesamowite wyróżnienie. Ej, ludzie, jestem nominowana do Emmy! Co?!”.

Gala Emmy już we wrześniu

O tym, czy Karolina Wydra sięgnie po statuetkę Emmy, przekonamy się podczas gali, która odbędzie się 14 września czasu lokalnego. W Polsce transmisja rozpocznie się o godzinie 2:00 w nocy z 14 na 15 września. Niezależnie od ostatecznego wyniku, już sama nominacja jest ogromnym sukcesem i potwierdzeniem klasy aktorskiej Karoliny Wydry.

Inspirująca historia powrotu na szczyt

Historia Karoliny Wydry to przykład determinacji i wiary w siebie. Powrót do zawodu po kilkuletniej przerwie, bez wsparcia agenta, zakończony nominacją do jednej z najważniejszych nagród telewizyjnych na świecie, stanowi inspirację dla wielu osób – zarówno tych związanych z branżą filmową, jak i wszystkich, którzy mierzą się z trudnymi decyzjami w życiu zawodowym.