John Porter: „Chcę pracować do końca. Nie wyobrażam sobie życia bez grania”

RMF24

John Porter to postać, która od blisko pięćdziesięciu lat nieprzerwanie inspiruje polską scenę muzyczną. Anglik, który stał się nieodłącznym elementem polskiego rocka, opowiada w podcaście „Co u nich słuchać” na antenie internetowego Radia RMF24 o buncie, kompromisach, współpracy z innymi artystami i o tym, dlaczego nie wyobraża sobie życia bez grania. W szczerej rozmowie zdradza kulisy swojego życia, refleksje nad rynkiem muzycznym, a także wyzwania, przed jakimi staje współczesny artysta.

John Porter: Czuję niechęć wobec mnie. Jednak nie jestem jednym z was Czas: 40:33

„Jak grasz rock'n'rolla, musisz być buntownikiem”

John Porter od lat uchodzi za jednego z najbardziej autentycznych artystów rockowych w Polsce. Jego droga na szczyt nie była usłana różami – od samego początku trzymał się z dala od głównego nurtu, stawiając na szczerość i autorską wizję muzyki. Jak sam mówi w podcaście „Co u nich słychać” w Radiu RMF24:

Jak grasz rock'n'rolla, to musisz być buntownikiem. Wszystko jedno, ile masz lat.

Bunt i niezależność są nieodłącznymi elementami jego artystycznej tożsamości, a kompromisy podejmował tylko w życiu prywatnym, nigdy w muzyce.

Porter podkreśla, że jego początki w Polsce były szczęśliwe, bo trafił na ludzi równie niezależnych i niepokornych jak on sam. Wspomina współpracę z Maciejem Zembatym czy Małgorzatą Braunek, podkreślając, że środowisko offowe było jego naturalnym miejscem. To właśnie tam narodziła się legenda Porter Band i płyta „Helicopters”, która do dziś rezonuje wśród fanów.

Muzyka jako azyl i sens życia

Dla Johna Portera muzyka jest czymś znacznie więcej niż zawodem. To sposób na życie, azyl i pasja, która nie pozwala mu zwolnić tempa. Nie wyobrażam sobie życia bez grania – przyznaje. Nawet w trudnych momentach, gdy musiał dorabiać jako student, sprzątając ulice czy pracując fizycznie na budowie w Anglii, nigdy nie porzucił gitar i marzenia o scenie.

Dziś, mając 76 lat, nadal koncertuje i przygotowuje nowe projekty. Wspomina, że kondycję i energię zawdzięcza ćwiczeniom tai chi, które pozwalają mu zachować sprawność i radość z występów.

Współpraca z innymi artystami – energia, a nie kalkulacja

Przez lata Porter miał okazję współpracować z wieloma wybitnymi muzykami. Na jego artystycznej drodze pojawili się m.in. Wojtek Mazolewski, Adam „Nergal” Darski, Agata Karczewska czy Anita Lipnicka. Każda z kooperacji była inna, a o jej powodzeniu decydowała przede wszystkim energia i wzajemne zrozumienie.

Niektóre projekty kończyły się po jednej płycie, inne trwały dłużej, jak w przypadku Anity Lipnickiej, z którą Porter stworzył trzy albumy i założył rodzinę. Nie boi się zmian i podkreśla, że nie wraca do tych samych źródeł, bo ważniejsze jest dla niego pójście naprzód i szukanie nowych wyzwań.

Wyzwania rynku muzycznego i streaming. „To są żarty po prostu”

Porter nie ukrywa, że współczesny rynek muzyczny jest dla artystów niełatwy, a streaming nie przynosi zysków, jakie mogłyby się wydawać:

Jak ktoś pisze do mnie, że ma na streaming moje piosenki i tak dalej, ja tylko myślę: 'Aha, bo nie chciałeś kupić płytę'. Jak masz takie oferty: trzy miesiące i masz za darmo. Czyli ile muzyk dostanie? Nic. Po prostu.

Dodaje, że nawet miliony odtworzeń nie przekładają się na realne pieniądze dla twórców:

Jakieś 15 złotych dostałem. To są żarty po prostu.

Mimo to nie wyobraża sobie wycofania swojej muzyki z platform cyfrowych – wie, że dla młodego pokolenia to naturalny sposób słuchania utworów. Docenia także, że w Polsce wciąż można zarobić na koncertach, choć – jak podkreśla – „zawsze jestem w plecy” i często musi dokładać do nagrywania płyt.

Między Polską a Anglią – outsider na zawsze?

Choć John Porter mieszka w Polsce od niemal pół wieku, nadal czuje się nieco na uboczu.

Jest takie coś, taka niechęć wobec mnie. Tak czuję czasami. Jednak nie jestem jednym z was. Rozumiesz? – przyznaje szczerze.

Nie otrzymał polskiego obywatelstwa, co dodatkowo podkreśla jego outsiderstwo. Z dystansem patrzy na polską scenę muzyczną i nie angażuje się w jej populistyczne nurty.

Życie artysty – pasja, ale i cena do zapłacenia

Porter nie ukrywa, że życie w trasie i bycie artystą ma swoją cenę. Wspomina o rozproszonej rodzinie, rozwodach i trudnej sztuce pogodzenia życia prywatnego z pasją. Przyznaje, że sztuka wymaga skupienia na sobie i pewnego rodzaju egoizmu, choć stara się zachować równowagę i dbać o relacje z bliskimi.

Plany na przyszłość – muzyka do końca życia

Mimo upływu lat John Porter nie zamierza zwalniać tempa. Przed nim kolejne koncerty, reedycja kultowej płyty „Helicopters” i nowe projekty, w tym podwójny album – część zespołowa i część akustyczna, inspirowana prośbami fanów. Podkreśla, że nie wyobraża sobie przejścia na emeryturę i chce grać do końca życia – zarówno dla siebie, jak i dla wiernych słuchaczy.