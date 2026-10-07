Jessica Biel zagra żonę Hugh Hefnera

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Jessica Biel dołączyła do obsady nadchodzącego filmu „Playmates” studia Searchlight Pictures, w którym zagra żonę Hugh Hefnera, założyciela i redaktora naczelnego magazynu „Playboy”. Aktorka dołączy do wcześniej ogłoszonych członków obsady: Lily-Rose Depp, Billa Pullmana i Indiany Elle.

Jak donosi portal Variety, choć grany przez Billa Pullmana Hugh Hefner był w rzeczywistości żonaty trzy razy, kreowana przez Biel bohaterka będzie postacią fikcyjną. Zostanie przedstawiona jako była modelka „Playboya” i aktualna żona założyciela magazynu. Dla Pullmana i Biel będzie to kolejne zawodowe spotkanie - wcześniej zagrali razem w amerykańskim serialu kryminalnym „Grzesznica”.

Film „Playmates” skupi się jednak na losach 13-letniej Elle - ta rola przypadła debiutującej Indianie Elle - która traktuje posiadłość Playboya jak drugi dom. Dziewczynka zaprzyjaźnia się z graną przez Lily-Rose Depp Anną, która marzy o zostaniu „dziewczyną miesiąca” i znalezieniu się na okładce magazynu.

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