Jessica Biel zagra żonę Hugh Hefnera

Jak donosi portal Variety, choć grany przez Billa Pullmana Hugh Hefner był w rzeczywistości żonaty trzy razy, kreowana przez Biel bohaterka będzie postacią fikcyjną. Zostanie przedstawiona jako była modelka „Playboya” i aktualna żona założyciela magazynu. Dla Pullmana i Biel będzie to kolejne zawodowe spotkanie - wcześniej zagrali razem w amerykańskim serialu kryminalnym „Grzesznica”.
Film „Playmates” skupi się jednak na losach 13-letniej Elle - ta rola przypadła debiutującej Indianie Elle - która traktuje posiadłość Playboya jak drugi dom. Dziewczynka zaprzyjaźnia się z graną przez Lily-Rose Depp Anną, która marzy o zostaniu „dziewczyną miesiąca” i znalezieniu się na okładce magazynu.
Za kamerą stanie Lorraine Nicholson, córka Jacka Nicholsona, dla której będzie to pełnometrażowy reżyserski debiut. Scenariusz, który stworzyła Nicholson, jest luźno inspirowany jej doświadczeniami i wspomnieniami z dzieciństwa spędzonego w rezydencji Playboya