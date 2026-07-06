Ważna nagroda trafi do Clooneya. „Oznacza, że się zestarzałem”

RMF24

Organizatorzy festiwalu filmowego w Wenecji ogłosili, że Złoty Lew za całokształt twórczości trafi w tym roku w ręce George'a Clooneya. „To ogromny zaszczyt. Pewnie oznacza też, że się zestarzałem” - stwierdził z dystansem słynny aktor.

Dyrektor artystyczny festiwalu Alberto Barbera uzasadniając decyzję o przyznaniu nagrody stwierdził, że George Clooney jest artystą wszechstronnym, charyzmatycznym i pełnym pasji.

Początki jego kariery – od niewielkich ról w serialach telewizyjnych oraz filmach klasy B po znaczący sukces osiągnięty jako gwiazda serialu „»Ostry dyżur” – ukształtowały go jako aktora. Clooney potrafi wypełnić ekran rozbrajającą spontanicznością. Jego niezaprzeczalny urok sprawia, że bohaterowie, których gra, są nie tylko wiarygodni, ale też pociągający, przystępni i ludzcy. Jednak jego charyzma opiera się na wiarygodności, a nie na wizerunku” – zwrócił uwagę.

Szef słynnego festiwalu stwierdził, że Clooney łączy w sobie blask typowy dla dawnych gwiazd kina z profesjonalizmem i współczesną wrażliwością.

Z rzadką w tym świecie wszechstronnością porusza się między różnymi gatunkami – filmami wojennymi takimi jak »Złoto pustyni« i »Syriana«, thrillerami, m.in. „Michael Clayton”«, wyrafinowanymi komediami w stylu „Ocean’s Eleven: Ryzykowna gra” i „Bracie, gdzie jesteś?”, kinem science fiction typu „Grawitacja” czy „Solaris” oraz komediami o słodko-gorzkim wydźwięku: „Spadkobiercy”, „W chmurach”, „Jay Kelly”. Dostosowywał swój styl do każdego z obrazów, a jednocześnie pozostał wierny sobie – ironiczny, melancholijny, fascynujący, refleksyjny, błyskotliwy, wielowymiarowy – tłumaczył Barbera.

Komentując prestiżowe wyróżnienie aktor, reżyser i producent stwierdził, że przeżył w Wenecji wiele niesamowitych chwil.

Ten festiwal jest bez wątpienia moim ulubionym, a otrzymanie Złotego Lwa to ogromny zaszczyt. To pewnie oznacza też, że się zestarzałem - oświadczył Clooney.

Amerykański gwiazdor ma na koncie osiem nominacji do Oscara. Po nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej sięgnął dwukrotnie – w 2006 r. dzięki drugoplanowej roli w filmie „Syriana” i w 2013 r. jako producent docenionej w głównej kategorii „Operacji Argo” w reżyserii Bena Afflecka. Czterokrotnie otrzymał Złoty Glob i nagrodę Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych, dwukrotnie - wyróżnienie Critics’ Choice. Jest również laureatem nagród BAFTA, National Board of Review oraz American Film Institute przyznanej za całokształt twórczości.

83. festiwal filmowy w Wenecji odbędzie się w dniach 2-12 września.