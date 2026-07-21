Ed Harris rozczarowany udziałem w „Ranczu Duttonów”. Aktor czuł się pominięty

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Ed Harris, uznany amerykański aktor, nie kryje swojego rozczarowania po udziale w serialu „Ranczo Duttonów” – najnowszym spin-offie kultowego „Yellowstone”. Harris otwarcie przyznał, że czuł się wprowadzony w błąd przez twórców produkcji i nie wykorzystano w pełni potencjału jego postaci.

„Miałem być jednym z czterech głównych bohaterów. A tak nie było”

Ed Harris jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć do „Rancza Duttonów” był przekonany, że jego rola będzie należała do kluczowych w całej produkcji. Aktor miał powody, by sądzić, że stanie się jednym z czterech głównych bohaterów nowego serialu. Jednak rzeczywistość na planie okazała się zupełnie inna.

Przed podpisaniem umowy rozmawiałem, o czym będzie to sezon i czym będzie zajmować się moja postać. Miałem być jednym z czterech głównych bohaterów. A tak nie było. Mówiłem im, że czuję się niewykorzystany i nieistotny, ale rozkładali ręce. Szczerze mówiąc, byłem trochę sfrustrowany – wyznał w jednym z wywiadów Ed Harris.

W trakcie pracy nad pierwszym sezonem Harris odczuwał narastające rozgoryczenie. Aktor nie ukrywa, że nawet podczas zdjęć dawał znać swojemu zespołowi, iż nie jest usatysfakcjonowany kształtem swojej roli. Wyciągnijcie mnie stąd – miał mówić swoim najbliższym współpracownikom.

Ed Harris jako weterynarz i weteran wojenny

W „Ranczu Duttonów” Ed Harris wcielił się w postać Everetta McKinneya – weterynarza i weterana wojennego. Choć początkowo miał być jedną z najważniejszych postaci, w trakcie zdjęć jego rola została ograniczona. Aktor podpisał kontrakt na dwa sezony serialu, ale, jak sam przyznaje, po wycięciu jednej ze scen z jego udziałem rozważał nawet unieważnienie umowy.

Po zakończeniu zdjęć Harris obejrzał całość materiału i stwierdził, że jego postać jest „dość” ważna dla fabuły, jednak nie miał takiego poczucia podczas pracy na planie.

Sukces serialu „Ranczo Duttonów” i zmiany w ekipie

Mimo rozczarowania Harrisa, „Ranczo Duttonów” okazało się ogromnym sukcesem. Jeszcze przed premierą finałowych odcinków pierwszego sezonu oficjalnie potwierdzono prace nad kolejną odsłoną.

Produkcja zanotowała rekordowy debiut – w ciągu pierwszych siedmiu dni od premiery serial obejrzało aż 12,9 mln widzów na całym świecie, co uczyniło go najlepszym oryginalnym debiutem w historii platformy Paramount+.

Przed drugim sezonem serialu doszło także do zmian w ekipie produkcyjnej. Nowym showrunnerem został Benjamin Cavell, który zastąpił Chada Feehana. Data premiery kolejnej odsłony nie jest jeszcze znana.

Nowe projekty w dorobku Eda Harrisa

Ed Harris, mimo rozczarowania udziałem w „Ranczu Duttonów”, nie zwalnia tempa i angażuje się w kolejne projekty filmowe. Wśród nich znajduje się kryminalny dramat „The Ploughmen”, do którego aktor napisał scenariusz i który reżyseruje. Produkcja oparta jest na powieści Kima Zupana i opowiada o rodzącej się więzi między młodym zastępcą szeryfa a 77-letnim seryjnym mordercą, oczekującym na proces.

Harris użyczył także głosu narratorowi w dokumencie przyrodniczym „War on Wolves”, poświęconym sporom wokół ochrony wilków i ich wpływu na lokalne społeczności. Z kolei ukończona już komedia sportowa „Dink” przedstawia losy byłego tenisisty, który próbuje odnaleźć się w świecie pickleballu – jednej z najdynamiczniej rozwijających się dyscyplin sportowych w Stanach Zjednoczonych. Ed Harris wcielił się w tej produkcji w postać ojca głównego bohatera.