RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

„Nadal nie akceptuję tego w pełni”. Gwiazda „Zabójczej broni” o nieuleczalnej chorobie

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 2 lipca (06:36)

Danny Glover - aktor znany m.in. z „Zabójczej broni” i "Koloru purpury" - w wywiadzie dla magazynu "People" przyznał, że zdiagnozowano u niego chorobę Alzheimera. „Nadal nie akceptuję tego w pełni” - stwierdził gwiazdor.

„Nadal nie akceptuję tego w pełni”. Gwiazda „Zabójczej broni” o nieuleczalnej chorobie
Danny Glover (fot. VALERY HACHE/AFP) /East News
  • Aktor Danny Glover zdradził, że zmaga się z chorobą Alzheimera.
  • Pierwsze objawy zauważyła jego córka Mandisa.
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Danny Glover wyznał, że diagnozę postawiono w 2023 roku. Są momenty, kiedy pamięć utwierdza mnie w przekonaniu, że wciąż działa. Jestem pewien, że są chwile, których nigdy nie zapomnę – dodał aktor. 

Pierwsze niepokojące sygnały choroby Alzheimera zauważyła córka Glovera - Mandisa. Jak wyznała w rozmowie z „People”, ojciec zawsze imponował jej niezwykłą pamięcią. W 2022 roku zaczęła jednak dostrzegać, że w rodzinnych opowieściach pojawiają się luki.

Wtedy zrozumiałam, że coś jest nie tak – wspominała. 
 

Danny Glover podkreślał w wywiadzie, że dużym wsparciem w chorobie są dla niego najbliżsi. 

„Kiedy się budzę, próbuję znaleźć coś, czym mógłbym się zająć. Zawsze staram się coś przeczytać lub obejrzeć” – opowiadał.

 

Glover zapewnił, że nie zamierza biernie poddać się chorobie i chce jak najpełniej wykorzystywać każdy dzień. 

Mam jeszcze sporo do zrobienia. Życie toczy się dalej – stwierdził aktor, który wkrótce będzie świętował osiemdziesiąte urodziny. 

Choroba Alzhaimera to nieuleczalne, postępujące schorzenie, które prowadzi do obumierania komórek mózgowych. To skutkuje zmianami w zachowaniu, problemami z myśleniem i stopniową utratą pamięci.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Danny Glover choroba Alzheimera

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: