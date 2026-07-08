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Bieber, Madonna, Shakira i inni. Wyjątkowy show uświetni finał mundialu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 8 lipca (22:00)

Justin Bieber, Shakira, Madonna i zespół BTS to tylko kilka z długiej listy gwiazd, które wystąpią w wyjątkowym koncercie przygotowanym na finał piłkarskich mistrzostw świata. Wzorem amerykańskiego Super Bowl, widowisko odbędzie się w przerwie pomiędzy pierwszą i drugą połową spotkania.

Bieber, Madonna, Shakira i inni. Wyjątkowy show uświetni finał mundialu
Justin Bieber (fot. Jordan Strauss/Invision) /East News

Listę gwiazd, które zagrają dla kibiców oglądających finał mundialu, opublikowała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. Z jej komunikatu wynika, że show w przerwie meczu potrwa 11 minut. Będzie to pierwsze takie widowisko w historii piłkarskich mistrzostw świata. Kibice zobaczą występy m.in. Justina Biebera, Shakiry, Madonny, Burna Boya i koreańskiej grupy BTS. 

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Na liście sław oprócz artystów związanych z muzyką pop znalazły się też mniej oczywiste nazwiska. Jest wśród nich Gustavo Dudamel wenezuelski dyrygent i skrzypek. Na scenie pojawi się też chór publicznej szkoły podstawowej PS22 na Staten Island w Nowym Jorku. Co ciekawe, wystąpi on z gościnnym udziałem grupy Coldplay.

To przełomowe widowisko, którego kuratorem jest Chris Martin z zespołu Coldplay, będzie hołdem dla piłki nożnej, muzyki i naszych wspólnych wartości, pozostawiając po sobie dziedzictwo, które przetrwa nawet po ostatnim gwizdku zapowiada szef FIFA Gianni Infantino.

Wielkie muzyczne wydarzenie ma mieć też aspekt charytatywny. Posłuży zebraniu funduszy na rzecz FIFA Global Citizen Education Fund inicjatywy, której celem jest poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji i piłki nożnej dla dzieci na całym świecie.

Finałowy mecz mundialu odbędzie się 19 lipca w Nowym Jorku.

Źródło: RMF24
Tagi: Justin Bieber Shakira Madonna

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