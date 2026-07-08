Bieber, Madonna, Shakira i inni. Wyjątkowy show uświetni finał mundialu

RMF24

Justin Bieber, Shakira, Madonna i zespół BTS to tylko kilka z długiej listy gwiazd, które wystąpią w wyjątkowym koncercie przygotowanym na finał piłkarskich mistrzostw świata. Wzorem amerykańskiego Super Bowl, widowisko odbędzie się w przerwie pomiędzy pierwszą i drugą połową spotkania.

Listę gwiazd, które zagrają dla kibiców oglądających finał mundialu, opublikowała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. Z jej komunikatu wynika, że show w przerwie meczu potrwa 11 minut. Będzie to pierwsze takie widowisko w historii piłkarskich mistrzostw świata. Kibice zobaczą występy m.in. Justina Biebera, Shakiry, Madonny, Burna Boya i koreańskiej grupy BTS.

Na liście sław oprócz artystów związanych z muzyką pop znalazły się też mniej oczywiste nazwiska. Jest wśród nich Gustavo Dudamel – wenezuelski dyrygent i skrzypek. Na scenie pojawi się też chór publicznej szkoły podstawowej PS22 na Staten Island w Nowym Jorku. Co ciekawe, wystąpi on z gościnnym udziałem grupy Coldplay.

To przełomowe widowisko, którego kuratorem jest Chris Martin z zespołu Coldplay, będzie hołdem dla piłki nożnej, muzyki i naszych wspólnych wartości, pozostawiając po sobie dziedzictwo, które przetrwa nawet po ostatnim gwizdku – zapowiada szef FIFA Gianni Infantino.

Wielkie muzyczne wydarzenie ma mieć też aspekt charytatywny. Posłuży zebraniu funduszy na rzecz FIFA Global Citizen Education Fund – inicjatywy, której celem jest poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji i piłki nożnej dla dzieci na całym świecie.

Finałowy mecz mundialu odbędzie się 19 lipca w Nowym Jorku.