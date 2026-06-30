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Dwa tygodnie po śmierci Daveigh Chase ujawniono oficjalną przyczynę jej zgonu. Aktorka zmarła w wieku 35 lat, a sławę przyniosła jej niezapomniana rola Samary Morgan w amerykańskim horrorze „The Ring”. Chase pod koniec życia była w kryzysie bezdomności, a także zmagała się z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

Daveigh Chase zmarła 17 czerwca w Los Angeles w wieku 35 lat.

Oficjalna przyczyna śmierci Daveigh Chase została ujawniona przez biuro koronera w Los Angeles. Aktorka, która już jako ośmiolatka podbiła serca widzów głosem Lilo w filmie „Lilo & Stitch”, zmarła z powodu zespołu nabytego niedoboru odporności, czyli AIDS. Jako istotny czynnik przyczyniający się do śmierci wskazano także przewlekłe, wielokrotne używanie substancji psychoaktywnych.

Przewlekłe używanie wielu substancji oznacza długotrwałe, powtarzające się spożywanie co najmniej dwóch różnych środków – mogą to być narkotyki, leki na receptę lub alkohol – w tym samym czasie lub w krótkich odstępach. To właśnie ten czynnik, obok AIDS, miał znaczący wpływ na stan zdrowia Chase.

Ojciec aktorki, John Schwallier, w rozmowie z mediami przekazał, że jego córka cierpiała również na powikłania związane z bakteryjnym zapaleniem opon mózgowych oraz zakażeniem krwi. Dodał także, że Daveigh zmagała się z poważnym niedożywieniem.

Daveigh Chase zdobyła popularność nie tylko dzięki roli Lilo. W tym samym roku, w którym użyczyła głosu bohaterce Disneya, wcieliła się w postać Samary w kultowym horrorze „The Ring”. Jej kreacja przyniosła jej nagrodę dla najlepszego czarnego charakteru podczas MTV Movie Awards w 2003 roku, gdzie pokonała takie gwiazdy jak Mike Myers, Colin Farrell czy Daniel Day-Lewis.