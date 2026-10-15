Ważne wieści dla kierowców. Nowe maksymalne ceny paliw

Ceny paliw. Maksymalne stawki w piątek
Zgodnie z decyzją ministra energii w piątek maksymalne ceny paliw za litry wyniosą:
- benzyna 95: 6,95 zł (-6 gr);
- benzyna 98: 7,76 zł (-7 gr);
- olej napędowy: 8,03 zł (-2 gr).
Oznacza to spadek maksymalnych cen paliw w stosunku do czwartku, kiedy litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 7,01 zł, benzyny 98 – 7,83 zł, a oleju napędowego – 8,05 zł.
Pakiet „Ceny Paliwa Niżej”
Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw stanowi jeden z elementów kolejnej, trzeciej już odsłony pakietu „Ceny Paliwa Niżej” (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców.
Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może wynieść nawet 1 mln zł.
Mechanizm został uruchomiony po wejściu części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Prezydent ustawę podpisał i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.