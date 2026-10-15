Ważne wieści dla kierowców. Nowe maksymalne ceny paliw

RMF24

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Znamy nowe maksymalne ceny paliw. Minister energii ogłosił stawki, które będą obowiązywać w piątek. Wszystkie paliwa będą tańsze niż w czwartek.

Ceny paliw. Maksymalne stawki w piątek

Zgodnie z decyzją ministra energii w piątek maksymalne ceny paliw za litry wyniosą:

benzyna 95: 6,95 zł (-6 gr);

benzyna 98: 7,76 zł (-7 gr);

olej napędowy: 8,03 zł (-2 gr).

Oznacza to spadek maksymalnych cen paliw w stosunku do czwartku, kiedy litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 7,01 zł, benzyny 98 – 7,83 zł, a oleju napędowego – 8,05 zł.

Pakiet „Ceny Paliwa Niżej”

Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw stanowi jeden z elementów kolejnej, trzeciej już odsłony pakietu „Ceny Paliwa Niżej” (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców.

Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może wynieść nawet 1 mln zł.

Mechanizm został uruchomiony po wejściu części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. Prezydent ustawę podpisał i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.