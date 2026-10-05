Te miesiące mogą zmienić Twoją emeryturę. Kiedy najlepiej na nią przejść?

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Zbliżasz się do wieku emerytalnego i zastanawiasz się, kiedy najlepiej złożyć wniosek o świadczenie? Eksperci są zgodni: nie warto się spieszyć! W ciągu roku są dwa miesiące, które mogą znacząco wpłynąć na wysokość Twojej przyszłej emerytury. Najlepiej poczekać do lutego lub lipca - to właśnie wtedy możesz zyskać najwięcej.

Decyzja o przejściu na emeryturę to jeden z najważniejszych momentów w życiu zawodowym. Warto dobrze ją przemyśleć i wybrać najkorzystniejszy termin. Luty i lipiec to miesiące, które mogą realnie wpłynąć na Twoje finanse. Nie daj się pośpiechowi – w tym przypadku cierpliwość naprawdę popłaca.

Waloryzacje – klucz do wyższej emerytury

Co roku emeryci mogą liczyć na dwie ważne waloryzacje. Pierwsza z nich to waloryzacja marcowa, która podnosi wartość wypłacanych już świadczeń, dostosowując je do inflacji. Druga, czerwcowa, dotyczy kapitału zgromadzonego na koncie emerytalnym w ZUS i zwiększa sumę składek, które będą podstawą do wyliczenia przyszłej emerytury.

Dlaczego to takie ważne? Jeśli złożysz wniosek o emeryturę w lutym, już w marcu Twoje świadczenie zostanie objęte waloryzacją, co oznacza podwyżkę już w drugim miesiącu pobierania emerytury. Z kolei lipiec jest korzystny ze względu na czerwcową waloryzację kapitału – wtedy Twoje składki są już powiększone, a wyliczona emerytura może być wyższa.

Najwyższa emerytura w Polsce. ZUS wypłaca mu 54 000 zł miesięcznie 54 tysiące złotych brutto miesięcznie – tyle wynosi najwyższa emerytura wypłacana obecnie w Polsce. Okazuje się, że recepta na tak gigantyczne świadczenie jest jedna: ekstremalnie długa aktywność zawodowa. Polacy coraz chętniej idą w ślady…

Poczekaj do 2027 roku – możesz tylko zyskać

Jeśli uzyskałeś prawo do emerytury w drugiej połowie 2026 roku, eksperci radzą, by nie składać wniosku od razu. Poczekanie do 2027 roku pozwoli nie tylko na zwiększenie wartości zgromadzonych składek, ale także na zmniejszenie liczby miesięcy tzw. średniego dalszego życia, co ma bezpośredni wpływ na wysokość świadczenia. Im później złożysz wniosek, tym wyższa może być Twoja emerytura.