Szykuje się podwyżka stóp procentowych w listopadzie? Prezes NBP komentuje

RMF24

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński nie wykluczył, że jeżeli projekcje NBP na kolejne kwartały okażą się niepokojące, to Rada Polityki Pieniężnej mogłaby na nie zareagować podwyżką stóp procentowych już w listopadzie. Dodał jednak, że obecnie nie zanosi się na to.

Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego na dotychczasowym poziomie. Główna stopa referencyjna nadal wynosi 3,75 proc., stopa depozytowa – 3,25 proc., lombardowa – 4,25 proc., redyskontowa weksli – 3,8 proc., a dyskontowa – 3,85 proc.

Przypomnijmy, że w tym roku RPP zdecydowała się na jedną obniżkę stóp – w marcu, o 0,25 pkt proc.

Prezes Glapiński: "Nie wykluczam podwyżki, ale na razie się na to nie zanosi

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński został zapytany przez dziennikarzy o możliwość ewentualnej podwyżki stóp procentowych już w listopadzie. Tak, chociaż tego nie przewiduję – odpowiedział Glapiński, podkreślając, że obecnie nie ma przesłanek do takiej decyzji, ale sytuacja może się zmienić, jeśli najnowsze projekcje ekonomiczne okażą się niepokojące.

Ja jako prezes NBP mam wszystkie dane na bieżąco. Na to (podwyżkę stóp w listopadzie – przyp. red.) się na razie nie zanosi, ale tego nie przesądzam. Ostatecznie nasi analitycy z Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych po przestudiowaniu wyników modelowych i naniesieniu poprawek eksperckich, przedstawią nam projekcje na najbliższe kwartały i na średni okres, a Rada podejmie decyzję – tłumaczył Glapiński.

Inflacja pod lupą, decyzje wciąż otwarte

Prezes NBP podkreślił, że wszyscy członkowie Rady Polityki Pieniężnej są zdeterminowani, by nie przegapić momentu, w którym inflacja mogłaby ponownie zacząć się rozlewać na kolejne sektory gospodarki i nabrać trwałego charakteru.

Po wypowiedziach wszystkich członków Rady, powtarzam wszystkich, widzę pełną determinację, żeby nie przegapić momentu, gdyby inflacja rozlewała się i miała tendencję do rozlewania się na kolejne sektory i miała jakiś trwały charakter – zaznaczył Glapiński.

Nie bez znaczenia dla przyszłych decyzji RPP pozostaje również kwestia przedłużenia przez rząd tzw. pakietu CPN, czyli obniżki podatku VAT i akcyzy na paliwa. Być może rząd wcześniej da jakiś sygnał w tej sprawie i będzie nam łatwiej podjąć decyzję. Także to jest ten element, do co do którego żaden model, żadne badania nam nic nie pomogą – przyznał prezes NBP.