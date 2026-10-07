RPP zdecydowała ws. stóp procentowych

Narodowy Bank Polski w oficjalnym komunikacie podsumował decyzję Rady. Stopa depozytowa pozostała na poziomie 3,25 proc., lombardowa – 4,25 proc., redyskontowa weksli – 3,8 proc., a dyskontowa weksli – 3,85 proc.
Decyzja jest kontynuacją polityki stabilizacji po jedynej w tym roku obniżce stóp na początku marca, kiedy to stopa referencyjna została zmniejszona o 0,25 punktu procentowego.
Eksperci zgodnie podkreślają, że utrzymanie stóp procentowych to reakcja na bieżącą sytuację gospodarczą – inflacja odbija się na codziennych wydatkach Polaków, a ostrożność w polityce pieniężnej ma ograniczyć jej negatywne skutki.
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