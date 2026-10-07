RPP zdecydowała ws. stóp procentowych

RMF24

Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła ekspertów i inwestorów – podczas środowego posiedzenia zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że główna stopa procentowa, czyli stopa referencyjna NBP, nadal wynosi 3,75 procent.

Narodowy Bank Polski w oficjalnym komunikacie podsumował decyzję Rady. Stopa depozytowa pozostała na poziomie 3,25 proc., lombardowa – 4,25 proc., redyskontowa weksli – 3,8 proc., a dyskontowa weksli – 3,85 proc.

Decyzja jest kontynuacją polityki stabilizacji po jedynej w tym roku obniżce stóp na początku marca, kiedy to stopa referencyjna została zmniejszona o 0,25 punktu procentowego.

Eksperci zgodnie podkreślają, że utrzymanie stóp procentowych to reakcja na bieżącą sytuację gospodarczą – inflacja odbija się na codziennych wydatkach Polaków, a ostrożność w polityce pieniężnej ma ograniczyć jej negatywne skutki.

Wkrótce więcej na ten temat