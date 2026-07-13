Świadczenie 288 zł dla wybranych emerytów. Sprawdź, kto może złożyć wniosek

Świadczenie ratownicze wynosi 288 zł miesięcznie i jest dożywotnie

Za wypłatę świadczenia odpowiada Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, a nie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że pieniądze nie są przekazywane przez ZUS, mimo że trafiają do osób pobierających emerytury.

Obecnie wysokość świadczenia ratowniczego to 288 zł miesięcznie. Dodatek jest przyznawany dożywotnio i nie zależy od wysokości pobieranej emerytury. Przelewy realizowane są do 15. dnia każdego miesiąca, dlatego lipcowa wypłata powinna znaleźć się na kontach uprawnionych najpóźniej 15 lipca.

Choć świadczenie funkcjonuje od kilku lat, wielu seniorów nadal nie składa wniosku, mimo że spełnia wymagane warunki.

Świadczenie ratownicze - kto może otrzymać?

Świadczenie ratownicze mogą otrzymać byli strażacy ochotniczych straży pożarnych oraz ratownicy GOPR i TOPR, którzy przez wiele lat brali czynny udział w akcjach ratowniczych.

Przepisy przewidują kilka warunków:

osiągnięcie wieku emerytalnego,

co najmniej 20 lat czynnego udziału w działaniach ratowniczych w przypadku kobiet

co najmniej 25 lat takiej działalności w przypadku mężczyzn

udokumentowanie udziału w akcjach ratowniczych przed 31 grudnia 2011 roku

Warto pamiętać, że przepisy nie wymagają nieprzerwanego okresu służby. Liczy się łączny czas aktywności ratowniczej.

Świadczenie ratownicze - trzeba złożyć wniosek

Świadczenie nie jest przyznawane automatycznie. Osoby spełniające warunki muszą złożyć wniosek do właściwego komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

Do dokumentów należy dołączyć potwierdzenie udziału w akcjach ratowniczych. Jeśli pełna dokumentacja nie zachowała się, przepisy dopuszczają potwierdzenie działalności przez świadków. W takim przypadku wymagane są podpisy co najmniej trzech osób, z których przynajmniej jedna musiała pełnić funkcję publiczną lub pracować w administracji samorządowej w czasie, gdy wnioskodawca uczestniczył w działaniach ratowniczych.

Świadczenie rośnie wraz z waloryzacją

Świadczenie ratownicze podlega corocznej waloryzacji na takich samych zasadach jak emerytury i renty. Gdy zostało wprowadzone, wynosiło 200 zł miesięcznie. Obecnie jest to 288 zł.

Osoby, które już pobierają dodatek, nie muszą składać kolejnych wniosków po waloryzacji. Wyższa kwota jest przyznawana automatycznie.

Według danych Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA świadczenie ratownicze pobiera obecnie około 118 tys. osób. Zdecydowaną większość stanowią druhowie ochotniczych straży pożarnych, a pozostałą grupę tworzą ratownicy GOPR i TOPR.

Możliwe zmiany w przepisach

Do sejmowej Komisji do Spraw Petycji trafiła propozycja rozszerzenia grona uprawnionych. Postulat zakłada, aby świadczenie mogli otrzymywać również byli ratownicy, którzy zakończyli działalność i pobierają emeryturę, ale nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego.

Na razie są to jednak jedynie propozycje. Obowiązujące przepisy nie uległy zmianie, dlatego świadczenie nadal przysługuje wyłącznie osobom spełniającym obecne kryteria.