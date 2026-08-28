RMF24

Rząd przyjął projekt budżetu na 2027 r. - poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Według założeń wydatki na ochronę zdrowia mają wzrosnąć o 26 mld zł.

Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i rozwój gospodarczy, w tym transformacja energetyczna - to według resortu finansów priorytety przyszłorocznego budżetu. Po zakończeniu piątkowego posiedzenia Rady Ministrów minister Domański poinformował, że projekt ustawy budżetowej na 2027 r. został przyjęty przez rząd. Jednocześnie przyjęto zaktualizowaną prognozę wskaźników makroekonomicznych.

Prognozujemy, iż inflacja w przyszłym roku wyniesie średnio 2,8 proc. - powiedział minister. Dodał, że prognozowany wzrost PKB w przyszłym roku to 3 proc.

Dodał, że wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w bieżącym roku ma wynieść - zgodnie z prognozami rządu - 6,4 proc., co w ujęciu realnym oznacza wzrost o 3,3 proc.

W roku 2027 prognozowana jest kontynuacja dobrej koniunktury na rynku pracy, co przełoży się na dalszy wzrost wynagrodzeń. Prognozujemy, iż nominalne przeciętne wynagrodzenie wzrośnie o 5,9 proc., a realnie o 3 proc. - przekazał Domański.

Rząd prognozuje też, że stopa bezrobocia według unijnej metodologii w Polsce na koniec 2027 r. będzie na poziomie 6 proc.

W czerwcu 2026 r. rząd przyjął prognozę wskaźników makroekonomicznych na rok 2027. Według ówczesnych szacunków, w przyszłym roku PKB miał wzrosnąć o 3,1 proc., inflacja średnioroczna 2,5 proc.

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