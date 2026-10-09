Polska jajeczną potęgą. Rekordowy eksport i wzrost krajowego spożycia

RMF24

Polska trzecim eksporterem jaj na świecie, a krajowa produkcja bije kolejne rekordy. W 2025 roku z polskich ferm wyszło aż 14,4 miliarda jaj. Z okazji Światowego Dnia Jaja sprawdzamy, dlaczego jajka z Polski podbijają światowe rynki i jak zmieniają się nasze nawyki żywieniowe.

Światowy Dzień Jaja obchodzimy już po raz 30. Święto zostało ustanowione w 1996 roku w Wiedniu przez International Egg Commission.

Polska jest trzecim eksporterem jaj na świecie, ustępując jedynie Stanom Zjednoczonym i Holandii.

Jak podaje Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, w 2025 roku krajowa produkcja osiągnęła rekordowy poziom 14,4 miliarda sztuk. Dla porównania, jeszcze w 2000 roku było to zaledwie 7,6 miliarda jaj.

Wartość eksportu jaj z Polski rośnie w zawrotnym tempie. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w 2024 roku za granicę trafiło 239,6 tys. ton jaj o wartości 474,5 mln euro. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 roku eksport wyniósł już 177 tys. ton, a jego wartość sięgnęła 415 mln euro – to aż 39-procentowy wzrost rok do roku. Największymi „jajowymi zagłębiami” są województwa wielkopolskie, mazowieckie i śląskie.

Jajko na talerzu Polaka

Polacy coraz chętniej sięgają po jajka. Statystyczny mieszkaniec naszego kraju w 2025 roku zjadł 218 jaj – o 17 więcej niż rok wcześniej.

Prezes Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, Paweł Podstawka, podkreśla, że wzrost krajowego spożycia to świetna wiadomość dla branży, która do tej pory mocno opierała się na eksporcie. Zmiana ta jest efektem mody na diety wysokobiałkowe, szczególnie wśród młodych Polaków.

Skarbnica wartości odżywczych

Eksperci przypominają, że jajko to prawdziwa bomba wartości odżywczych. Jedno duże jajko dostarcza 6-7 gramów pełnowartościowego białka, witaminę D, B12, selen oraz cholinę – kluczową dla pracy mózgu. Białko z jaj wspiera budowę mięśni i zdrowe kości, dlatego jajka coraz częściej goszczą na naszych stołach nie tylko od święta.