Oto stan finansów Polski po połowie roku. Ujawniono, ile wyniósł deficyt

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Ministerstwo Finansów przekazało informacje o stanie budżetu państwa po czerwcu 2026 roku. Dowiedzieliśmy się z nich między innymi, ile wyniósł deficyt budżetowy Polski.

Dochody, wydatki, deficyt: Opublikowano ważne dane o polskim budżecie

Jak wynika z informacji przekazanych przez resort finansów, po czerwcu 2026 roku dochody budżetu państwa przekroczyły 278,7 mld zł. Z kolei wydatki wyniosły 402,4 mld zł.

Deficyt budżetowy, z jakim musi mierzyć się polska gospodarka, po pierwszej połowie bieżącego roku wyniósł 123,7 mld zł.

Największe dochody i wydatki. Co składa się na stan finansów Polski?

Z opublikowanych w środę danych wynika również, że dochody podatkowe przekroczyły 245 mld zł. Największą część tej kwoty stanowiły podatki pośrednie (208,5 mld zł), w tym dochody z CIT (45 mld zł) oraz z akcyzy (44 mld zł). Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatek bankowy) przekroczyły z kolei 3,7 mld zł.

Największą pozycją w wydatkach są natomiast koszty obsługi długu skarbu państwa, które szacuje się na niemal 33,7 mld zł. Dotacje dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych szacuje się na 30,4 mld zł, a subwencje dla samorządów na 30,9 mld zł.

Rzeczywistość a plany budżetowe na bieżący rok

Dane te oznaczają, że po czerwcu dochody budżetu państwa zrealizowano na poziomie 43,1 proc. wobec zaplanowanych w ustawie budżetowej na ten rok, wydatki na poziomie 43,8 proc., a deficyt - 45,5 proc.

Zgodnie z ustawą budżetową na 2026 r. dochody państwa założono na poziomie 647,2 mld zł, wydatki budżetu państwa w wysokości 918,9 mld zł, a deficyt budżetu państwa w wysokości nie większej niż 271,7 mld zł. Jednocześnie relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto (PKB) ma się ukształtować na poziomie 53,8 proc.

Stan środków walutowych w czerwcu 2026 roku

Z kolei stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec czerwca 2026 roku wyniósł 23,2027 mld euro (99,6856 mld zł) wobec 15,677 mld euro na koniec poprzedniego miesiąca.

Resort finansów poinformował w komunikacie, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa dokonano następujących płatności w walutach obcych: kapitał – równowartość 585,9 mln euro, odsetki – równowartość 70,4 mln euro.