Nawet 8 tys. zł dla nauczyciela. Trzeba spełnić konkretne warunki

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Nauczyciele mogą otrzymać w październiku dodatkowe pieniądze z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wybrani pedagodzy mają szansę na nagrodę ministra edukacji w wysokości 8 tys. zł brutto. Sprawdzamy, kto może ją dostać i jakie warunki trzeba spełnić.

Dzień Nauczyciela 2026. Kiedy wypada?

Dzień Edukacji Narodowej, powszechnie nazywany Dniem Nauczyciela, przypada każdego roku 14 października. W 2026 roku będzie to środa. Data ma historyczne znaczenie. Tego dnia w 1773 roku, z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Sejm Rozbiorowy powołał Komisję Edukacji Narodowej. Była ona pierwszą w Europie instytucją o charakterze ministerstwa oświaty.

14 października jest świętem nauczycieli, wychowawców, pedagogów i pozostałych pracowników oświaty.

Choć szkoły obchodzą tego dnia swoje święto, 14 października nie jest ustawowo dniem wolnym od pracy. W praktyce organizacja dnia może jednak wyglądać inaczej niż zwykle. W szkołach odbywają się apele, akademie i uroczystości, a plan lekcji może zostać zmieniony. To także czas wręczania nauczycielom nagród i wyróżnień.

Nauczyciele mogą dostać dodatkowe pieniądze

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznawane są nagrody na różnych szczeblach. Wyróżnienie może otrzymać nauczyciel m.in. od dyrektora szkoły, a także od organu prowadzącego czy organów nadzoru oświatowego.

Jedną z najbardziej prestiżowych jest nagroda ministra edukacji. W 2026 roku jej wysokość wynosi do 8 tys. zł brutto. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie jest to świadczenie, które automatycznie przysługuje każdemu nauczycielowi. O przyznaniu nagrody decyduje spełnienie określonych wymagań i przejście procedury kwalifikacyjnej.

Kto może zostać zgłoszony do nagrody ministra?

Przepisy przewidują konkretne kryteria. Nauczyciel ubiegający się o wyróżnienie powinien m.in. mieć co najmniej dwuletni staż pracy w szkole, wyróżniającą ocenę pracy oraz znaczące osiągnięcia zawodowe.

Pod uwagę brane są m.in.:

wyniki pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

działania zwiększające bezpieczeństwo uczniów,

rozwiązywanie problemów wychowawczych i socjalnych,

inicjatywy i rozwiązania o charakterze innowacyjnym,

działalność organizacyjna na rzecz szkoły,

współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym,

działania na rzecz oświaty o znaczeniu co najmniej regionalnym.

Samo spełnienie jednego z wymienionych warunków nie oznacza automatycznego przyznania nagrody. Wyróżnienie jest związane z oceną całokształtu osiągnięć nauczyciela.

Jak wygląda procedura?

W przypadku nauczyciela zatrudnionego w szkole wniosek o nagrodę ministra składa dyrektor placówki. Jeżeli kandydatem jest dyrektor szkoły, wniosek składa organ prowadzący.

Dokumenty trafiają za pośrednictwem właściwego kuratora oświaty lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Wnioski, które uzyskają pozytywną opinię, są przekazywane ministrowi. Nagrody ministra są przyznawane do 14 października, czyli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Nie tylko nagrody. Co gwarantuje Karta Nauczyciela?

Nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej to tylko jeden z elementów systemu świadczeń i uprawnień związanych z zawodem nauczyciela. Karta Nauczyciela reguluje m.in. kwestie wynagrodzenia, dodatków, urlopów oraz czasu pracy. Nauczyciel może otrzymywać między innymi dodatek za wysługę lat, dodatek motywacyjny, funkcyjny czy świadczenia związane z pracą w określonych warunkach.

W przypadku nauczycieli pracujących na terenach wiejskich przepisy przewidują także dodatek wiejski. Z kolei za wieloletnią pracę mogą przysługiwać nagrody jubileuszowe.

Nauczyciele mają również szczególne uprawnienia urlopowe. W określonych sytuacjach mogą skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, a ich organizacja pracy jest uregulowana odrębnymi przepisami.

Warto pamiętać: 8 tys. zł nie jest dodatkiem wypłacanym wszystkim nauczycielom w październiku. To wysokość nagrody ministra z ubiegłego roku, przyznawanej wybranym nauczycielom za szczególne osiągnięcia.