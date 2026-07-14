Najdroższe miasta w Polsce. Metr kwadratowy kosztuje tu 35 tys. zł

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Ceny metra kwadratowego mieszkania w 10 najdroższych miejscowościach turystycznych przewyższają średnią warszawską - wynika z raportu serwisu RynekPierwotny.pl. Najdroższe jest Zakopane, gdzie metr kwadratowy mieszkania deweloperskiego kosztuje średnio blisko 35 tys. zł. Które miasta znalazły się na kolejnych pozycjach?

Najdroższe miasta w Polsce - Zakopane na szczycie rankingu

W tegorocznej pierwszej dziesiątce najdroższych miejscowości wypoczynkowych znalazło się siedem kurortów nadmorskich: Sopot, Świnoujście, Międzyzdroje, Hel, Krynica Morska, Grzybowo i Dziwnów, a także trzy miejscowości górskie: Zakopane, Kościelisko i Białka Tatrzańska.

Zakopane już drugi rok z rzędu zajmuje pierwsze miejsce w rankingu 10 najdroższych miejscowości turystycznych w Polsce. Średnia cena metra kwadratowego na rynku deweloperskim wzrosła tam do blisko 34,9 tys. zł, czyli o prawie 12 proc.

„Największą zmianą w czołówce był awans Sopotu z piątego na drugie miejsce. Średnia cena metra kwadratowego wzrosła tu o 17 proc. i osiągnęła poziom blisko 26,8 tys. zł. Z kolei ubiegłoroczny wicelider, czyli Świnoujście, spadł na trzecie miejsce. Mimo to pozostaje jednym z najdroższych rynków. Średnia cena mieszkań obniżyła się tam o ok. 5 proc., do 25,6 tys. zł za metr” - wskazano w raporcie.

Czwarte miejsce zajęło Kościelisko, ze średnią przekraczającą 25,1 tys. zł za metr kwadratowy. Kolejne lokaty zajęły: Międzyzdroje (24,1 tys. zł), Hel (23,6 tys. zł), Białka Tatrzańska (22,4 tys. zł), Krynica Morska (22,2 tys. zł), Grzybowo (22 tys. zł) i Dziwnów (20,8 tys. zł).

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Ile kosztuje mieszkanie w kurorcie? Ceny rosną z roku na rok

Z danych zebranych przez RynekPierwotny.pl wynika, że minimalna średnia cena pozwalająca znaleźć się w pierwszej dziesiątce najdroższych miejscowości wypoczynkowych systematycznie rośnie. Dwa lata temu było to poniżej 19 tys. zł za metr kwadratowy, a obecnie - 21 tys. zł.

Od trzech lat kurorty nadmorskie zajmują siedem miejsc w pierwszej dziesiątce najdroższych lokalizacji turystycznych. W ocenie ekspertów potwierdza to, że nad morzem koncentruje się najdroższy segment rynku mieszkań wakacyjnych. Marek Wielgo z portalu RynekPierwotny.pl zwraca uwagę, że rynki mieszkaniowe w miejscowościach wakacyjnych mają swoją specyfikę.

W przypadku apartamentu wakacyjnego płaci się przede wszystkim za lokalizację. Im bliżej plaży, jeziora czy stoku narciarskiego, tym wyższa cena. Nabywcy są też gotowi zapłacić bardzo dużo za możliwość podziwiania wyjątkowego krajobrazu z okna lub tarasu - wskazuje.

Koniec optymizmu na rynku mieszkaniowym. Widać już nowy trend Deweloperzy zgodnie przyznają, że mieszkania nie sprzedają się już tak dobrze jak na początku roku. Mimo to wielu nie planuje obniżki cen - wynika to przede wszystkim z wysokich kosztów budowy. Majowy Indeks Nastroju Deweloperów wskazuje na nowy…

Rynek mieszkań wakacyjnych. Ograniczona oferta winduje ceny

Autorzy raportu zaznaczyli, że w miejscowościach turystycznych oferta deweloperska jest ograniczona. O ile np. w Kołobrzegu, Międzyzdrojach, Świnoujściu czy Ustroniu Morskim można wybierać spośród setek lokali, to już w Białce Tatrzańskiej, Krynicy-Zdroju, Szczawnicy, Kościelisku do wyboru jest po 20-30 mieszkań. Małe rynki są również na Warmii i Mazurach - w Iławie dostępnych jest kilkadziesiąt mieszkań, a w Ostródzie tylko trzy lokale.

W górach atrakcyjnych działek budowlanych jest niewiele, a możliwości inwestycyjne ograniczają również uwarunkowania środowiskowe i krajobrazowe. Z kolei na Warmii i Mazurach dużą popularnością cieszą się domy jednorodzinne i rekreacyjne - komentuje Wielgo.